O melhor truque para ver os Stories do Instagram sem ser descoberto

Todos nós já passamos alguma vez por querer ver a história do Instagram de alguém que seguimos, mas desejamos que essa pessoa não saiba que entramos para reproduzir sua publicação.

Existem truques para poder fazer essa ação nas redes sociais e passar despercebido.

O velho truque da conta secundária ficou ultrapassado. É muito óbvio que apareça um usuário aleatório entre aqueles que viram as histórias. O criador do conteúdo facilmente pode imaginar quem está vendo a história.

Além disso, se a conta for privada, você corre o risco de que se não a seguir nessa conta secundária, nunca aprovem sua solicitação. É por isso que o melhor truque é colocar o celular no modo avião.

Modo avião Carregue os Stories

Acesse o Instagram e espere alguns segundos para que as histórias sejam armazenadas na memória cache do celular. Em seguida, coloque o celular no modo avião e comece a assistir às histórias que foram carregadas.

Além disso, você pode usar aplicativos da web como StoriesIG, Instanavigation ou InstaStories que permitem ver histórias do Instagram sem ser visto. No entanto, nesses casos, se a conta for privada, não há muito o que fazer. Além disso, você deve ter cuidado ao usar esses aplicativos, pois alguns podem não ser seguros ou confiáveis.