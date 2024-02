O crossover menos esperado da história: Homem dirige a Cybertruck da Tesla enquanto usa o Apple Vision Pro

O lançamento do Apple Vision Pro tem gerado uma loucura sem precedentes em todo o mundo. O que estamos vendo nas redes sociais talvez seja comparável à época em que todo mundo jogava Pokémon GO e apareciam vídeos de usuários procurando uma das criaturas para o jogo.

Usuários dos óculos de realidade virtual da Apple estão aparecendo em vários vídeos que se tornaram virais nas últimas 48 horas.

Pessoas caminhando pela rua, por um shopping e no metrô foram capturadas enquanto interagem com a tecnologia, completamente afastadas da realidade em que estão.

Mas entre todos os vídeos, há um que nos chama muito mais a atenção do que qualquer outro. Uma pessoa nos Estados Unidos foi a dona do crossover menos esperado de toda a história: o da Apple combinando forças com a Tesla Motors.

Um homem aparece dirigindo o Cybertruck da Tesla, empresa de Elon Musk, enquanto usa os Apple Vision Pro. Além de ser perigoso realizar essas manobras, a ostentação do usuário que possui os dispositivos mais recentes de ambas as empresas é o que surpreendeu os usuários das redes sociais.

Em teoria, dirigir com os Apple Vision Pro não deveria ser perigoso, pois a tela é uma espécie de assistência. O centro da tela poderia estar desobstruído, enquanto questões como rotas ou recomendações de restaurantes próximos estão nas laterais.

Mas caso seja perigoso dirigir com esse aparelho, a Cybertruck e os carros elétricos mais recentes da Tesla possuem piloto automático para levá-lo ao seu destino.