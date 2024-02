O Apple Vision Pro parecia inalcançável para você? A Apple tem esse trunfo de baixo custo na manga

Após o sucesso do Vision Pro, a Apple está comemorando seu sucesso e já estaria desenvolvendo uma versão mais acessível.

De acordo com informações de Mark Gurman da Bloomberg, esta nova versão pretende oferecer a experiência Vision Pro a um preço mais baixo, seguindo o exemplo de estratégias implementadas em outros produtos da Apple, como o iPhone SE e o iPad base.

Dessa forma, com um custo atual do Vision Pro de USD $3.499, que inclui recursos avançados como uma tela de alta resolução e um sistema de câmeras para captura de movimento, a Apple estaria buscando tornar sua tecnologia de realidade mista acessível a um público mais amplo.

E a versão econômica do Vision Pro, embora com especificações mais modestas, promete manter a essência da experiência de imersão.

Características e preço

Embora os detalhes específicos sejam escassos, estima-se que os modelos mais baratos do Vision Pro manterão um design semelhante ao modelo atual. No entanto, com simplificações, como uma tela de menor resolução e um processador menos potente.

Além disso, poderiam ser eliminadas características como o sistema de áudio espacial e as câmeras 3D, exigindo dispositivos externos para algumas funcionalidades.

De acordo com os rumores, a nova versão poderia chegar ao mercado com o nome de “Apple Vision”, seguindo a tendência da Apple de usar o sobrenome “Pro” para seus produtos de alta performance ou profissionais.

Embora este ponto ainda não esteja completamente confirmado, especula-se que o preço estaria entre 1.500 e 2.500 dólares, tornando estes óculos de realidade mista mais acessíveis em comparação com o modelo original.

Mas cuidado: o lançamento dos Apple Vision Pro econômicos está previsto para 2025 ou 2026, de acordo com as projeções de Gurman.