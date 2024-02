Era de terror para Dragon Ball: Assim é a explosiva e bela fusão entre Número 18 e Androide 21

O maravilhoso universo das fusões nos presenteia com o nascimento de uma guerreira que, no pior dos casos, chega com uma era de terror para a Terra, em Dragon Ball. A Androide 21 combina suas forças com Número 18, em um feito impressionante para a Patrulha Vermelha.

Esta organização do mal, que vive trabalhando nas sombras, sabe o que é fundir personagens. Ela fez isso com Cell, que ao absorver o Número 17 e o Número 18, provoca a criação de um ser perfeito praticamente invencível.

No entanto, a fusão entre a Androide 21 e a Número 18 não ocorre pelos métodos praticados pela Patrulha Vermelha, mas sim pelas fusões dos Guerreiros Z em Dragon Ball: A dança.

Através da mesma técnica que Gohan e Trunks usam no último arco de Dragon Ball Z, é que surge essa fusão entre 21 e 18. A guerreira é uma combinação de elementos de cada uma que gera impacto nos fãs do anime.

Na imagem, pode-se apreciar que a fusão faz uma combinação nas cores de cabelo de ambas as guerreiras. O loiro da Número 18 unido ao vermelho da 21 resulta em uma cor mostarda escura. O olhar é muito semelhante em ambas e o corpo faz justiça às duas androides.

Enquanto o traje é o mesmo que o personagem obtém ao realizar essa fusão.