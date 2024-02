É revelado o motivo pelo qual Akira Toriyama fez todos os Guerreiros Z ficarem pequenos

Dragon Ball Daima é o anime na lista de espera de todos os fãs da franquia de Akira Toriyama e Toei Animation. O mangaká aborda uma aventura completamente nova, da qual ainda não se sabe com o que estará relacionada dentro do cânone da série.

O certo é que todos os personagens se tornam pequenos, devido a um estranho feitiço do qual saberemos mais detalhes quando a série estrear.

De acordo com o que vimos nos dois “avanços” que foram publicados, Goku terá um grande protagonismo na série e enfrentará novos vilões que estão fora do planeta Terra.

Foi revelado que eles não se tornam crianças, mas sim que seus corpos diminuem sem que suas mentes sejam afetadas, assim como aconteceu em Dragon Ball GT. Mas o que foi revelado recentemente é o motivo de escolher essa eventualidade no novo anime.

Dizem os especialistas que Akira Toriyama busca conquistar novas gerações de público com Dragon Ball. Ele quer que as crianças mais novas se identifiquem com os personagens, vendo-os pequenos assim como aconteceu com as antigas gerações da série, que cresceram junto com Goku e o resto dos personagens.

É por isso que, além disso, Dragon Ball Daima não se conecta com nada do cânone de Dragon Ball, em teoria. Isso deveria ser algo completamente novo e separado do resto das aventuras dos Guerreiros Z.