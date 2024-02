Dragon Ball: assim é Rocío Garcel, a mulher por trás da voz de Bulma na dublagem latina há 30 anos

Os primeiros arcos de Dragon Ball chegaram à América Latina em 1994. A série já tinha 10 anos de existência no mangá e alguns poucos anos no anime, mas a demora dos processos na época fez com que demorasse todo esse tempo para que a víssemos em nosso continente. Uma das poucas dubladoras que estão presentes desde o primeiro dia é a voz de Bulma, interpretada pela mexicana Rocío Garcel.

Este nome ecoa como nenhum outro no mundo da dublagem latina. É verdade que Mario Castañeda e René García recebem grande parte dos holofotes quando se trata dos personagens de Dragon Ball. Mas Rocío, além de ser Bulma - o que já é dizer muito - tem em seu currículo uma extensa lista de personagens de filmes de Hollywood.

Rocío Garcel é a voz para a América Latina de atrizes como Julia Roberts, Meg Ryan, Demi Moore, Kristie Alley, Michelle Pfeiffer, Sally Field, Sandra Bullock, Meryl Streep, Jamie Lee Curtis e Melanie Griffith, entre muitas outras.

Como Bulma acumula 30 anos de experiência, já que além de estar desde o dia um em Dragon Ball, ela se manteve em Dragon Ball Z, Dragon Ball Super e até mesmo em Dragon Ball Z Kai.

Começou aos 45 anos dublando a voz da jovem filha do diretor da Corporação Cápsula, e agora, aos 75 anos, continua acompanhando a melhor amiga de Goku, esposa de Vegeta e mãe de Trunks e Bra.

