Descoberta astronômica coloca em dúvida o modelo de matéria escura como o conhecíamos

Recentemente, uma equipe internacional liderada pelo Instituto de Astrofísica das Canárias (IAC) e pela Universidade de La Laguna (ULL) conseguiu descobrir uma galáxia anã, chamada Nuvem , que desafia as teorias atuais sobre a matéria escura.

Batizada pela filha de cinco anos de um membro da equipe de pesquisa, Nuvem se caracteriza por seu brilho extremamente fraco e sua distribuição estelar dispersa, o que a tornava praticamente invisível em mapeamentos anteriores.

Publicado em Astronomy & Astrophysics, essa descoberta pode ter implicações significativas para nossa compreensão do universo.

O que significa essa descoberta?

Ao contrário de outras galáxias anãs, a Nuvem é dez vezes menos brilhante, mas três vezes mais extensa, sendo comparável em tamanho a um terço da Via Láctea, embora tenha uma massa semelhante à Pequena Nuvem de Magalhães.

A descoberta foi feita graças à revisão dos dados do Sloan Digital Sky Survey (SDSS) e ao uso do Gran Telescopio de Canarias (GTC) para confirmar a existência desta galáxia extremamente difusa.

Apesar das dificuldades em determinar sua distância, estimada preliminarmente em 300 milhões de anos-luz, as observações futuras com outros telescópios buscam confirmar esses dados.

Além disso, o estudo destaca que a Nuvem apresenta um desafio significativo para o modelo atual de matéria escura fria, pois prevê densidades estelares muito maiores perto do centro das galáxias.

No entanto, as propriedades únicas da Nuvem, com uma distribuição de densidade estelar quase uniforme, são difíceis de replicar em simulações cosmológicas, o que sugere a necessidade de reconsiderar nossas teorias sobre a formação e estrutura galáctica.

A pesquisa levanta a hipótese de que a massa das partículas de matéria escura pode ser extremamente pequena, o que indicaria uma conexão entre a física quântica e a estrutura do universo em grande escala.