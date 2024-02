Perguntamos à IA qual é a pior forma de morrer em Dragon Ball

A morte é um elemento muito presente nas aventuras de Dragon Ball. Embora não tenha as mesmas consequências na vida real, devido às esferas do dragão, quem a sofre passa por um momento muito ruim, como vocês podem imaginar.

É por isso que perguntamos à inteligência artificial qual seria a pior forma de morrer em Dragon Ball. Sua resposta foi tão distorcida quanto maravilhosa.

A "pior forma" de morrer pode ser subjetiva e variar de acordo com os gostos pessoais, afirma o ChatGPT da Open AI. Aqui estão algumas situações que podem ser consideradas especialmente impactantes ou desafiadoras para os personagens:

Ser absorvido por Majin Buu: A absorção por parte de Majin Buu é uma forma única e angustiante de morrer na série. Aqueles que são absorvidos por Buu ficam presos em seu interior, enfrentando uma existência fundida e, em muitos casos, a perda de sua identidade.

Eliminado por Zeno: Zeno, o Rei de Tudo, tem o poder de apagar pessoas ou até mesmo universos inteiros com apenas um movimento de mão. Ser eliminado por Zeno implica ser erradicado da existência sem possibilidade de retorno.

Ser assassinado por Cell com sua "Absorção Perfeita": A absorção de Cell, especialmente em sua forma "Absorção Perfeita", implica ser completamente absorvido pelo vilão. Esse processo não apenas resulta na morte física, mas também na absorção das habilidades e características do indivíduo.

Se eliminado por um ataque destrutivo: Alguns personagens em Dragon Ball possuem ataques extremamente poderosos e destrutivos que podem desintegrar seus oponentes. Ser eliminado dessa maneira implica em uma morte rápida e contundente.

A morte no Inferno ou por Enma Daio: No mundo de Dragon Ball, existe a noção de morte e vida após a morte. Alguns personagens são enviados para o Inferno ou para o Outro Mundo, onde enfrentam diferentes situações dependendo de suas ações em vida.

É importante destacar que Dragon Ball, sendo um anime e mangá de ação e aventura, frequentemente apresenta situações dramáticas e épicas em torno da vida e da morte dos personagens. A percepção de qual seria a pior forma de morrer pode variar de acordo com as preferências individuais e a conexão emocional com os personagens envolvidos.