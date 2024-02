O Telescópio Espacial Hubble descobre vapor de água em um pequeno exoplaneta semelhante à Terra

Planeta com nebulosa ROBERTO MOLAR CANDANOSA/JOHNS HOPKINS UNIVERSITY (ROBERTO MOLAR CANDANOSA/JOHNS HO/Europa Press)

A exploração espacial alcança um novo marco em sua busca intensa e constante por um mundo semelhante ao nosso. Com dados do Telescópio Espacial Hubble, eles conseguiram detectar vapor de água na atmosfera de um exoplaneta a 97 anos-luz de distância da Terra.

O exoplaneta em questão é GJ 9827d, considerado pequeno entre os mundos extrasolares descobertos, mas com um diâmetro duas vezes maior que o nosso planeta.

Ninguém pode garantir que há vida dentro de GJ 9827d. No entanto, a presença de água em sua atmosfera abre essa possibilidade como nenhum outro mundo explorado pelos observatórios espaciais e terrestres.

Ainda não está confirmado se a atmosfera do exoplaneta GJ 9827d é composta principalmente de água ou se ainda mantém uma atmosfera de hidrogênio/hélio, mas a recente descoberta é uma esperança para aqueles que estão analisando de perto este mundo em busca de vida.

Os dados que foram detectados deste exoplaneta são que, por enquanto, a vida parece ser impossível em sua superfície, uma vez que registra uma temperatura de 425 graus, semelhante a Vênus.

Nesse sentido, existem dois possíveis cenários para explicar a presença de água: uma atmosfera rica em hidrogênio coberta de água, o que o tornaria um mini-Netuno, ou uma versão mais quente de Europa, a lua de Júpiter, com uma composição de metade água e metade rocha.

Observações do Telescópio Espacial James Webb detectam metano na atmosfera do planeta, o que poderia ser um indício de vida, se combinado com o vapor de água detectado pelo Hubble.

"Até agora, não tínhamos sido capazes de detectar diretamente a atmosfera de um planeta tão pequeno. E agora, aos poucos, estamos nos adaptando a esse regime. Em algum momento, à medida que estudamos planetas ainda menores, deve haver uma transição em que não haja mais hidrogênio nesses pequenos mundos e eles tenham atmosferas mais semelhantes às de Vênus (que é dominada por dióxido de carbono)", disse Björn Benneke do Instituto Trottier para a Pesquisa de Exoplanetas da Universidade de Montreal.

A equipe de pesquisa observou o exoplaneta GJ 9827d durante 11 trânsitos, e os resultados sugeriram que se existem nuvens no planeta, estas não ocultam completamente a visão do Hubble da atmosfera.