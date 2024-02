O que está rolando e o que pode acontecer no Metaverso?

Embora o conceito de metaverso tenha sido um fenômeno importante alguns anos atrás, atualmente parece estar nas sombras devido a uma série de desafios e dúvidas sobre sua realização e sucesso.

O metaverso se apresenta como uma rede de ambientes virtuais continuamente ativos, acessíveis por meio de dispositivos como óculos de realidade virtual ou aumentada, permitindo que as pessoas interajam socialmente e economicamente como avatares.

Desafios atuais do Metaverso

Falta de Familiaridade e Compreensão: A sociedade ainda não compreende completamente o metaverso, e sua falta de familiaridade é uma barreira importante. Além disso, a necessidade de dispositivos especializados limita sua acessibilidade.

Preocupações sobre Privacidade e Segurança: Existe ceticismo devido a preocupações com privacidade e segurança nesses ambientes digitais. As empresas devem abordar essas preocupações para ganhar confiança.

Empresas como Microsoft, Google, Roblox, Shopify, JP Morgan, Nike, Adidas e McDonald's têm reconhecido o potencial do metaverso além do entretenimento. Mark Zuckerberg, CEO do Facebook, inclusive mudou o nome de sua empresa para Meta em 2021.

Estado atual do Metaverso

Embora ainda não tenha sido alcançado um metaverso completamente desenvolvido, observa-se um progresso significativo. Grandes empresas estão investindo em tecnologias como realidade virtual, realidade aumentada e realidade estendida. Os jovens, mais receptivos a essas experiências, podem ser chave para a adoção.

Desafios técnicos pendentes:

Latência e Conexão: A latência, o tempo de atraso no metaverso, requer redes de alta velocidade e tecnologias como o 5G para uma experiência fluida.

Gráficos e Realismo: Melhorar a qualidade gráfica e o hardware é essencial para aumentar a imersão.

Interação Natural: A interação deve ser o mais natural possível, incorporando gestos, voz e acompanhamento ocular.

O futuro?

Um estudo revela que 54% dos especialistas acreditam que o metaverso será imersivo e funcional para mais de 500 milhões de pessoas até 2040. No entanto, 46% são céticos. Avanços tecnológicos, como maior poder de processamento e acessibilidade, podem impulsionar a adoção.

Os construtores do metaverso devem ser cautelosos, pois este sucessor da internet poderia amplificar tanto aspectos positivos como negativos da sociedade. A aceitação e compreensão geral do termo metaverso ainda são limitadas, e seu impacto completo na economia e na sociedade exigirá tempo e atenção cuidadosa.