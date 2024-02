Como fazer pesquisas reversas de imagens no Android, iOS, Chrome e mais com o Google Lens

Alguma vez aconteceu que você tem uma imagem armazenada no seu smartphone ou computador e deseja saber de onde ela veio ou qual é a sua origem usando um mecanismo de busca como o Google, mas funcionando ao contrário? Esse processo é conhecido como busca reversa.

Hoje vamos ensinar-lhes os passos básicos de como fazê-lo nos principais dispositivos e plataformas, sem muitas complicações, para aproveitar ao máximo as possibilidades da web.

O motivo pelo qual precisamos fazer uma pesquisa reversa pode ser variado. Mas muitas vezes fazemos isso para verificar de onde uma determinada imagem surgiu, a fim de encontrar o autor original.

Ou mesmo se tivermos o retrato de uma pessoa e quisermos compará-lo com as informações da web para saber se realmente corresponde à pessoa que pensamos que é ou se é um catfishing ou algum outro tipo de falsificação de identidade.

Por que é valioso saber fazer uma pesquisa reversa de imagens e como fazê-lo

Esta técnica nos permite encontrar informações sobre uma imagem a partir dela mesma. Você pode encontrar imagens semelhantes, verificar sua autenticidade ou até mesmo descobrir sua origem. A principal ferramenta que podemos usar é a plataforma Google Lens, ou até mesmo o mecanismo de busca do Google, seja no Android ou no iOS.

Passos para realizar uma pesquisa reversa com o Google Lens:

Selecione da biblioteca a imagem que você tem salva em seu dispositivo.

Toque no ícone do Google Lens e ele abrirá imediatamente.

A aplicação identificará a imagem e fornecerá resultados relevantes.

Como fazer no Chrome

Android Chrome (UNSPLASH/Europa Press)

Passos:

Abra a imagem no navegador Chrome.

Mantenha pressionada a imagem até que um menu apareça.

Seleciona "Pesquisar esta imagem no Google" (iOS) ou "Pesquisar com o Google Lens" (Android).

Visualize os resultados e verifique sua origem.

O método mais universal: pesquisa inversa a partir de Android ou iPhone

Passos:

Acesse images.google.com no seu navegador móvel.

Solicite a versão para desktop (menu "Mais" no Chrome ou "Compartilhar" no Safari).

Toque o ícone da câmera e selecione a imagem salva na sua galeria.

Explore os resultados e pronto.

O Google Lens e o próprio mecanismo de busca do Chrome são tão robustos que ao realizar esse processo podemos encontrar informações interessantes sobre a imagem que serviu como base para a consulta.

Se for um produto, até poderíamos localizar onde comprá-lo online. Quando estamos falando de uma pessoa, podemos deduzir de onde veio o retrato em questão.