Usuários de iPhone não precisarão de senhas para acessar X: explicamos como essa opção funciona

A era das senhas pode estar chegando ao fim para os usuários do iPhone nos Estados Unidos. X implementou um novo sistema de acesso chamado “passkeys” que busca substituir as senhas tradicionais por um método mais seguro e conveniente.

Em vez de memorizar e escrever senhas, "passkeys" utiliza a tecnologia de autenticação biométrica do iPhone, como o Face ID ou o Touch ID, para verificar a identidade do usuário, de acordo com a análise do The Verge.

Ao se registrar em uma conta compatível com "passkeys", o dispositivo gera um par de chaves únicas: uma pública e outra privada. A chave pública é enviada para o site ou aplicativo, enquanto a chave privada é armazenada com segurança no iPhone e nunca é compartilhada com ninguém.

Existem vantagens neste sistema?

Qualquer usuário poderia duvidar da sua segurança, ao não precisar memorizar uma senha para o acesso às suas plataformas digitais.

No entanto, este novo sistema apresentado pelo iPhone X oferece maior segurança.

As passkeys são mais seguras do que as senhas tradicionais porque não podem ser adivinhadas, roubadas ou reutilizadas. Além disso, são mais convenientes, pois não há necessidade de lembrar ou escrever senhas.

A melhor parte de tudo isso é que é fácil de usar. Basta fazer login, é tão simples como um toque ou um olhar.

É compatível com todos os iPhones?

Por enquanto, "passkeys" só está disponível em iPhones com iOS 16 ou posterior.

E as aplicações e sites?

A compatibilidade com “passkeys” está crescendo, mas ainda não é universal. Alguns dos aplicativos e sites que já o suportam incluem Twitter, eBay, Salesforce e Apple Developer.

É possível que as “passkeys” eventualmente substituam completamente as senhas, mas ainda é cedo demais para afirmar com certeza. No entanto, esse novo sistema representa um passo importante em direção a um futuro mais seguro e sem senhas.