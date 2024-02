Sam Altman prevê como o futuro das empresas mudará graças à Inteligência Artificial

A Inteligência Artificial veio para ficar. É isso que Sam Altman, líder da OpenAI, acredita, ao compartilhar sua opinião sobre o futuro que nos aguarda graças a esse tipo de tecnologia.

Durante uma conferência recente com Robin Hood e JP Morgan, Altman expôs sua visão a respeito, destacando como a IA poderia possibilitar que pequenas empresas, com equipes de apenas 10 pessoas, alcancem valorações bilionárias.

O papel da IA nas startups

De acordo com o criador do ChatGPT, o conceito de crescimento empresarial mudará radicalmente. Ele afirma especificamente que se afastará do modelo tradicional relacionado a grandes equipes.

A razão? A capacidade cada vez maior da IA para automatizar processos complexos e oferecer soluções inovadoras.

Assim, Altman prevê que a incorporação da inteligência artificial nas operações empresariais revolucionará funções desde a gestão interna até a interação com os clientes.

As aplicações de IA, que já são capazes de automatizar tarefas repetitivas, analisar grandes volumes de dados para extrair insights ou melhorar a experiência do cliente através de chatbots e recomendações personalizadas, estão se perfilando como ferramentas-chave para impulsionar a eficiência e abrir novas oportunidades de negócio, afirma.

E é que sua rápida capacidade de aprendizado e adaptação pode se traduzir em uma maior eficiência operacional e uma redução de custos.

É importante mencionar que anteriormente Altman abordou o assunto com Bill Gates no podcast “Unconfuse Me”. Lá, ele reconheceu as preocupações que cercam a rápida evolução da IA, admitindo que, embora seja uma tecnologia poderosa, o futuro exato que nos aguarda é incerto.