Para todos aqueles que possuem uma Página do Facebook para divulgação de conteúdo, provavelmente já passaram pela triste situação de publicar algo que poderia ter um alto impacto em nossa comunidade, mas simplesmente não aconteceu nada de relevante. Felizmente, a Inteligência Artificial do ChatGPT e do Google Bard podem nos ajudar a desvendar esse enigma.

Já aconteceu com vocês de publicarem aquele conteúdo incrível nas redes sociais e parecer que ninguém vê? Ficamos felizes em compartilhar que vocês não estão sozinhos. Na verdade, aqui no FayerWayer e em toda a rede do Metro World News, constantemente nos deparamos com o desafio de como organizar os horários e grades de conteúdo para que seja visto pelo maior número possível de nossos leitores.

O algoritmo do Facebook é complexo e, para que suas publicações tenham o maior alcance possível, é fundamental conhecer os melhores horários para publicar. Embora encontrar essa faixa de momentos possa parecer algo de alquimia e magia negra.

Então, ocorreu-nos perguntar às duas inteligências artificiais mais famosas do planeta.

ChatGPT e Google Bard concordam

O Prompt criado para ambas as plataformas de Inteligência Artificial:

Estas foram as respostas:

Google Bard: os memes ao meio-dia são os melhores

Lista com os melhores horários para publicar no Facebook na América Latina:

Horário e a recomendação:

9:00 AM - 11:00 AM Publicações informativas, perguntas para reflexão.

12:00 PM - 2:00 PM Conteúdo leve e divertido: memes, gifs, vídeos curtos.

3:00 PM - 5:00 PM Publicações que gerem debate ou sejam de interesse para nichos específicos.

7:00 PM - 9:00 PM Conteúdo social e de entretenimento: vídeos, imagens, humor.

Importante: Esta lista é um guia geral e pode variar de acordo com o país, público-alvo e tipo de conteúdo. Recomenda-se realizar testes e analisar os resultados para determinar os melhores horários para a sua página do Facebook.

Justificativa: A lista dos melhores horários é baseada em uma análise das seguintes fontes.

Estudos da Hootsuite, Sprout Social e HubSpot sobre o uso do Facebook na América Latina.

Dados do Facebook Insights de diferentes páginas do Facebook com públicos-alvo na América Latina.

Experiência própria na gestão de redes sociais para empresas e organizações na América Latina.

É importante destacar que não existe uma fórmula mágica para determinar o melhor horário para publicar no Facebook. O importante é conhecer o seu público-alvo, analisar seus hábitos de consumo e realizar testes para determinar o que funciona melhor para a sua página.

ChatGPT quer que você publique mais cedo

De acordo com um estudo realizado pela Associação de Internet MX e Statista, os usos que os latino-americanos dão às redes sociais são os seguintes:

73% Ler conteúdo.

64% Mensagens e chat.

53% Comentário.

50% Publicar fotos.

45% Compartilhar conteúdo.

44% Saber de amigos.

39% Atualizar o estado.

Isso indica que os usuários do Facebook na América Latina buscam principalmente se informar, se comunicar e se expressar nesta plataforma. Portanto, os conteúdos que você publicar devem ser relevantes, atraentes e estimular a participação do seu público.

Com base nos resultados de vários estudos, elaborei uma lista com os melhores horários para publicar conteúdos no Facebook ao longo do dia, de acordo com o dia da semana:

Segunda-feira: das 8h às 13h.

Terça-feira: das 8h às 14h.

Quarta-feira: das 8h às 13h.

Quinta-feira: das 8h ao meio-dia

Sexta-feira: das 7h às 16h.

Sábado: das 13h às 16h.

Domingo: das 10h às 14h.

Estes horários são os que, em média, têm mais atividade e alcance no Facebook, mas podem variar de acordo com o seu setor, seu público e seu fuso horário.

Em conclusão, o Google Bard deu uma resposta mais profunda e detalhada do que o ChatGPT, mas ambas as plataformas têm claramente a relevância da publicação de uma variedade de conteúdos e há uma ideia concisa sobre os melhores momentos para publicar.