Pronto para definir tendências? Os novos tênis Kenzo x Asics são tudo o que você precisa

Começa o ano e mais colaborações icônicas estão sendo reveladas. Esse é o caso da Kenzo, que se uniu à renomada marca de calçados japonesa Asics para apresentar o mais recente no mundo dos calçados.

Este lançamento marca a estreia da casa de moda francesa no segmento de tênis esportivos, com uma série que destaca a moda da Kenzo e a funcionalidade técnica da Asics.

O ASICS GEL-KAYANO 20: um sistema de entressola e solado de duas camadas que apresenta tecnologia EVA, TPU, GEL e borracha garante amortecimento ideal para o pé, tanto na pista de corrida quanto na rua da cidade. #KENZOxASICS pic.twitter.com/pK5UnMXICj — KENZO (@kenzo) 1 de fevereiro de 2024

Coleção Kenzo x Asics

Esta nova série de tênis é baseada no icônico modelo ASICS GEL-KAYANO 20 e se destaca por incorporar o legado do designer Toshikazu Kayano, oferecendo uma mistura de conforto e estilo com um toque distintivo de ambas as marcas.

Além disso, a coleção é caracterizada por três modelos únicos que atendem tanto a homens como a mulheres, fundindo a paleta de cores da Kenzo com a tecnologia avançada da Asics.

Entre na fusão perfeita de estilo e desempenho com o KENZO x ASICS GEL Kayano 20 - onde a tecnologia de entressola de ponta encontra a sofisticação urbana, garantindo conforto incomparável através de amortecimento ótimo. #KENZOxASICS pic.twitter.com/l58ukO8EpH — KENZO (@kenzo) 29 de janeiro de 2024

O design principal, o Gel-Kayano 20, destaca pela sua estética multicolorida, inspiração para atravessar o planeta, incorporando elementos como as cores de diversas bandeiras e uma estampa animal em 3D.

Este modelo é complementado com a assinatura da Kenzo em azul na parte da frente e um detalhe em gel cinza no calcanhar, além de uma inscrição branca em relevo na parte de trás que anuncia o nome do modelo.

A coleção é complementada por dois modelos adicionais: as Gel-Kayano 20 - Off White e as Gel-Kayano 20 - Cyan, ambos inspirados no icônico motivo do tigre da Kenzo. O primeiro apresenta um padrão de tigre em branco e cinza, enquanto o segundo exibe uma combinação de azul e verde em couro sintético.

Com tudo isso e disponíveis a partir de 26 de janeiro de 2024, esses tênis podem ser adquiridos através do site oficial da Kenzo e em lojas selecionadas no Japão.