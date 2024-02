O novo design do Krillin em Dragon Ball Daima que enlouqueceu os fãs do anime

Dragon Ball Daima está preparando todos os detalhes para triunfar no final de 2024. A franquia está entrando no mundo das histórias animadas, com aventuras desenvolvidas pelo próprio Akira Toriyama.

No dia 28 de janeiro, foi lançado o segundo trailer da série, que se concentrou em mostrar apenas Goku e alguns vilões que ele encontrará em sua nova jornada, levando os Guerreiros Z para fora da Terra.

Então, para contrabalançar a ausência dos demais personagens, a equipe de Dragon Ball publicou os desenhos de como os membros da família Z ficarão, reduzidos a seus corpos de crianças.

Um dos que apareceu em cores, voltando às bases dos primeiros arcos da série, é Kuririn. O visual do pequeno melhor amigo de Goku aparece com um traje inédito para ele nas histórias de Dragon Ball.

Use calças cinza, sapatos marrons e uma camisa laranja. É exatamente como um trabalhador de escritório. Será que ele não se envolverá em batalhas? É muito provável. Kuririn já está muito distante do poder dos saiyajins, mesmo quando eles estão reduzidos à infância.

No trailer, é confirmado que Dragon Ball Daima será lançado no outono de 2024, ou seja, entre os meses de setembro e novembro.

Esta série tem a particularidade de ser lançada na mesma data em todo o mundo. Ao contrário do tradicional da franquia, que lançava seus produtos no Japão e depois os entregava para dublagem em outros idiomas. É por isso que sempre chegava com muito atraso na América Latina.