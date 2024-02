Não reclame de “Onda Vital”: a dublagem alemã de Dragon Ball tem frases muito mais insólitas dos Guerreiros Z

As redes sociais se transformam em um campo de batalha quando os fãs de Dragon Ball latino-americanos e espanhóis começam a discutir qual dublagem é melhor ou pior.

O fato de os ibéricos chamarem o Kamehameha de “Onda Vital” é insuportável para os latinos. Enquanto a mudança de nome de Chi-Chi para Milk é inaceitável para os fãs de Dragon Ball na Espanha.

A discussão atinge um nível superior aos fãs, já que o próprio diretor de dublagem de Dragon Ball Latino, Lalo Garza, fez comentários sobre o trabalho realizado na Espanha e enfureceu os fãs do anime nesse país.

Cada uma das dublagens tem suas virtudes e defeitos. Nenhum vai superar o idioma original, já que os modismos e costumes de cada região são diferentes. No entanto, todo esse tempo houve um pior do que todos e ninguém tinha percebido.

De acordo com uma resenha do 3D Juegos, o dublado alemão é o mais estranho já visto quando se trata de traduções de Dragon Ball. Especificamente, o portal citado mostrou duas frases épicas do anime da Toei Animation no idioma alemão.