Goku poderia se tornar um Deus da Destruição? Isso é o que Akira Toriyama pensa sobre o futuro do personagem

O cargo de Deus da Destruição foi oferecido a Goku em algumas ocasiões. Em uma delas, foi feito por Whis, o Anjo Guardião do nosso Universo 7, e na outra foi o próprio Bills, que ocupa atualmente esse cargo, nas histórias de Dragon Ball Super.

Nas duas vezes, o saiyajin criado na Terra manifestou não estar interessado na posição. E nos perguntamos se na terceira vez poderia vir a derrota.

A primeira coisa que nos vem à mente é que, com o desenvolvimento de Goku com o Ultra Instinto, o guerreiro está reunindo as condições para ocupar esse lugar. Ainda não é mais forte que Bills, mas está se aproximando do nível de luta do atual Deus da Destruição.

Vemos Goku como um deus destruidor? De jeito nenhum. O saiyajin nem sequer é capaz de matar seus rivais que são vilões, muito menos destruiria todo um mundo habitado para manter o equilíbrio no universo.

Dragon Ball Super EP #101 Villano

No entanto, o personagem parece estar caminhando para um status de divindade dentro das aventuras de Dragon Ball.

Então, seria capaz? Não acreditamos. Akira Toriyama tentou afastar Goku de ser o protagonista das histórias, chegando ao ponto de matá-lo. Mas os fãs não reagiram bem a essa decisão, então fizeram com que o criador da série o trouxesse de volta à vida.

Não só isso, a maioria dos fãs de Dragon Ball quer ele como protagonista enfrentando as ameaças ou pelo menos ao lado do guerreiro que resolve as situações com os vilões, como fizeram na saga de Cell e os Androides em Dragon Ball Z.