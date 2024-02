Apple Vision Pro: é possível usar o visor se eu precisar de óculos ou lentes de contato?

O Apple Vision Pro está praticamente aqui, já revisamos as primeiras análises do equipamento e tudo indica que não será tão espetacular como parecia. Trata-se de um dispositivo de alta tecnologia que ainda está em sua primeira geração, com muito espaço para melhorias.

Pode ser um dispositivo chamativo e atraente para alguns usuários com amplo orçamento e dispostos a ignorar ou suportar alguns detalhes, como a falta de muitos aplicativos que qualquer um consideraria óbvios e necessários, ou a curta autonomia da bateria.

Imagem: Apple | Apple Vision Pro

Uma das perguntas mais importantes para os usuários que usam óculos ou lentes de contato é se eles poderão desfrutar das telas de alta definição do dispositivo se tiverem alguma condição visual que exija o uso diário de óculos.

Para sermos diretos e sem rodeios: Infelizmente, não é possível usar nossos óculos de grau com o Apple Vision Pro.

No entanto, existem alguns fatores adicionais que vale a pena considerar sobre este assunto, especialmente para as gerações futuras do artefato.

Sobre Apple Vision Pro e as limitações para aqueles que precisam de óculos

Muitos acham irônico, mas o visor, apesar de seu tamanho, está cheio de tecnologia comprimida ali em sua dimensão e não há espaço para óculos.

Assim, a solução da Apple são as lentes ópticas Zeiss, que se adaptam a uma ampla gama de lentes corretivas, incluindo progressivas e bifocais.

Para os usuários, existem três opções de potência disponíveis (+0,75 a +2,75D). Mas se a potência for superior a +2,75D, podem ser testados os inserts de leitura.

Tudo isso porque as telas virtuais do Apple Vision Pro simulam uma distância de poucos pés, o que facilita o foco para pessoas com problemas de visão de perto.

Imagem: Apple - Composição: York Perry | Apple Vision Pro

Muitos pensariam então que a solução seria usar lentes de contato e sim, é possível usá-las com o visor se forem lentes de contato moles monofocais, na verdade, nem mesmo são necessárias as inserções ópticas Zeiss, mas podem ser úteis para aqueles que não querem usar lentes de contato o tempo todo.

Infelizmente, as lentes de contato rígidas podem afetar o sistema de rastreamento ocular do Vision Pro e a experiência de uso seria bastante irregular.

Portanto, em geral, o Apple Vision Pro se adapta à maioria dos problemas de visão, embora as inserções Zeiss representem um custo adicional que varia entre US$100 e US$150.

Mas o que é um sopro para quem está no vendaval?