Dragon Ball Z: Erasa, a amiga de Videl, parece realmente sexy nesta versão hiperrealista criada pela inteligência artificial

O último arco de Dragon Ball Z introduz vários personagens que tiveram certo impacto na época, mas ao longo do tempo simplesmente desapareceram. Gohan indo para a escola fez com que Akira Toriyama e a Toei Animation incluíssem colegas de classe, entre os quais se destacam Videl, que posteriormente se tornaria sua esposa, e Erasa, uma bela loira de cabelos curtos.

Essa jovem fica cativada por Gohan desde que o vê e Videl, mesmo que não admita, sente certo ciúme da situação. Erasa não tem muita relevância nas histórias de Dragon Ball Z ou Super, mas sua aparição chama a atenção das cosplayers por sua roupa e aparência, que pode ser interpretada como uma personificação.

No entanto, desta vez chamou a atenção da inteligência artificial. As pessoas da My Smart Arts criaram uma ilustração hiper-realista da Erasa, que nos mostra como essa linda loira ficaria em uma adaptação em live action de Dragon Ball Z.

A representação do personagem destaca os atributos femininos desta estudante, enlouquecendo os fãs de anime.

Erasa de Dragon Ball Z, de acordo com a inteligência artificial

Ela é bonita? Bastante. Pode ficar melhor? Isso vocês vão julgar. O fato é que My Smart Arts (com mais de 233 mil seguidores no Instagram) tenta ilustrar isso com o mesmo traje casual da Erasa na Escola Laranja de Dragon Ball Z.

“Oh Deus, ela está fantástica, eu desejaria que você pudesse tê-la feito naquela pose do meme, mas isso está simplesmente perfeito, ótimo trabalho, continue fazendo essas coisas”, “É uma verdadeira pena que ela pare de aparecer na série”, foram alguns dos comentários na postagem de My Smart Arts.