Dragon Ball: versão de Goku só foi vista uma vez; Toei não quis mostrar de novo

Apesar de ter aparecido em nossas telas há 40 anos, não há muitas versões para ver do Goku, além de suas transformações e níveis de poder. Dragon Ball, geralmente, mostra o herói principal das histórias com o mesmo traje laranja.

Às vezes ele muda e coloca uma camiseta azul escuro por baixo. Ele também costuma mudar o kanji, que está relacionado com o mestre com quem ele está treinando no momento. Mas o traje, geralmente, é o mesmo.

Houve uma ocasião em que a Toei Animation mostrou uma versão inédita do Goku. Ele apareceu naquele momento e depois foi completamente esquecido. O momento em que o saiyajin aparece com esta vestimenta é um dos mais impactantes no anime.

Trata-se do último arco de Dragon Ball. Goku retorna para se encontrar com seus amigos da família Z, após ter treinado com Kami Sama e Míster Popo. Nesse tempo, ele cresce e, como está usando roupas completamente diferentes das habituais, ninguém o reconhece.

Goku Reprodução

A cena é engraçada, já que Goku pensa que não o reconhecem porque ele está usando um turbante em seu cabelo, mas na realidade, vê-lo com o corpo de um adulto foi chocante para seus amigos. A Toei Animation mostrou essa versão do personagem e nunca mais a vimos novamente.