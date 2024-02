Dragon Ball: mexicana faz cosplay de uma versão feminina de Goku

A modelo mexicana Elia Fery conquistou seus seguidores no Instagram ao dar vida a uma versão feminina do icônico personagem de Dragon Ball, Goku.

Elia Fery adotou com maestria os elementos distintivos do guerreiro saiyajin, vestindo uma camiseta laranja adornada com o kanji característico e carregando consigo o emblemático bastão sagrado que tem sido parte integral das aventuras de Goku.

A escolha de recriar a aparência inicial do herói de Dragon Ball ressalta o respeito pela tradição e a nostalgia que evoca nos corações dos fãs.

O que realmente incendiou as redes sociais foi a escolha de Elia de combinar seu visual com um par de shorts azuis chamativos. Essa escolha de vestuário, ao mesmo tempo ousada e respeitosa com o espírito do personagem, desencadeou uma onda de comentários positivos e reações entusiasmadas na comunidade online.

A precisão nos detalhes do cosplay, desde o design da camiseta até a escolha de acessórios como o cajado sagrado, demonstra a dedicação de Elia Fery ao personagem Goku e sua habilidade em capturar a essência do guerreiro saiyajin.

Compartilhar este cosplay não apenas tem sido um presente para os fãs de Dragon Ball, mas também destaca a habilidade de Elia para fundir a moda e a cultura pop de uma maneira única e cativante.