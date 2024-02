Ver novamente aqueles que já partiram: Estes são os riscos de “reviver” os falecidos com inteligência artificial

Numa edição emocionante mas controversa do programa de televisão “El Hormiguero” na Antena 3, várias mulheres compartilharam lágrimas e surpresa depois de ouvirem as vozes de seus familiares falecidos recriadas por inteligência artificial (IA).

Em um segmento intitulado "experiência real", o programa utilizou IA para gerar perguntas sugestivas a partir de áudios reais, provocando reações intensas entre os participantes. Esse enfoque mergulhou o programa no emergente mercado de recriar os falecidos com IA, gerando preocupações éticas e psicológicas.

Empresas estão usando inteligência artificial para criar avatares digitais de entes queridos falecidos

Empresas como HereAfter, StoryFile e Replika estão utilizando inteligência artificial para criar versões digitais de pessoas falecidas, permitindo que entes queridos interajam com eles por meio de chat, voz ou vídeo.

Na China, este negócio está crescendo rapidamente, com empresas afirmando ter criado milhares de avatares digitais a partir de apenas 30 segundos de gravação audiovisual do falecido.

Essas iniciativas buscam oferecer consolo e preservar a memória dos entes queridos, mas psicólogos alertam sobre possíveis efeitos negativos no processo natural de luto.

A StoryFile, uma empresa americana, cria avatares digitais a partir de entrevistas gravadas em vida

A empresa StoryFile realiza entrevistas em vídeo com pessoas ao longo de suas vidas, abordando experiências-chave. Através do uso de inteligência artificial, eles geram um vídeo conversacional que permite que os familiares interajam com o avatar digital no futuro.

A plataforma atraiu aproximadamente 5.000 usuários, oferecendo um serviço que varia em custos de acordo com o número de perguntas incluídas. Os criadores enfatizam que não inventam conteúdo, mas sim recuperam material pré-gravado, como vídeos e entrevistas existentes.

Psicólogos alertam sobre possíveis riscos e dependência emocional

Os psicólogos alertam sobre possíveis efeitos negativos da interação com avatares digitais de entes queridos falecidos. Embora inicialmente possa proporcionar alívio, há o risco de desenvolver dependência e vício nessas interações, interferindo no processo natural de adaptação ao luto.

A recriação digital de pessoas falecidas levanta questões éticas e existenciais, incluindo a possibilidade de manipulação emocional e a redefinição da identidade humana.

Desafios éticos e legais na criação de avatares digitais com inteligência artificial

A proliferação de avatares digitais de falecidos levanta desafios éticos e legais, como a posse de dados, o consentimento e a manipulação da identidade das pessoas falecidas.

A especialista em ética do Conselho Europeu de Pesquisa, Gry Hasselbalch, destaca as implicações existenciais e a possibilidade de mudar a percepção da mortalidade humana.

Além disso, o uso de inteligência artificial para recriar a voz e a imagem de pessoas falecidas sem o consentimento adequado tem gerado disputas legais, como o caso do comediante George Carlin.