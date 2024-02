Primeiras impressões: Mario vs. Donkey Kong para Switch resgata um jogo incrível do GBA

Este ano de 2024 está cheio de clássicos melhorados. Perto do final de 2023, a Nintendo nos presenteou com o grande retorno de Super Mario RPG, esperado por décadas. Agora, estamos aguardando ansiosamente por Mario VS Donkey Kong e a grande N nos deu a oportunidade de testá-lo antes do lançamento, para trazer essas primeiras impressões e em breve uma análise completa.

Mas isso não é tudo, estamos ansiosos porque em 2024 teremos de volta Luigui's Mansion 2, Paper Mario: a porta milenar e muito mais. Um ano com grandes clássicos, que agora chegam com todo o poder do Nintendo Switch, e neste "preview" de Mario vs. Donkey Kong, vamos te contar um pouco sobre isso.

Nintendo Mario

Recordando aquele primeiro jogo

A primeira vez que joguei Mario vs. Donkey Kong foi no Game Boy Advance. Ao iniciar essa aventura no Switch, a introdução te transporta para aquele jogo, mas agora com gráficos melhorados. Foi como viajar no tempo.

Após 20 anos, esta aventura retorna com um remake para o Switch, com lançamento previsto para 16 de fevereiro. A emoção de poder fazer este Preview e as memórias são amplificadas com um detalhe: agora podemos jogar em dupla.

Um jogo que entretém e com níveis escalonados

Você irá avançar pela plataforma, onde deverá completar quebra-cabeças simples (procurar objetos, chaves, etc) e o encanador terá as mesmas acrobacias (se você se lembra delas), como o salto lateral, o salto triplo ou a possibilidade de andar de cabeça para baixo. É um jogo divertido e ágil.

Nintendo Mario

Os primeiros níveis parecem extremamente fáceis, mas não se preocupe, à medida que avança, o jogo apresenta cenários mais complexos. É um jogo de plataforma e quebra-cabeças extremamente atraente. Em resumo: temos que guiar o Mario por telas curtas, onde devemos procurar chaves e depois alcançar um Minimario.

Em algumas fases, a missão muda: teremos que guiar uma série de Minimários até uma caixa enquanto coletamos três letras. É incrível como se sente que você precisa mudar sua forma de pensar.

Nintendo Super Mario Vs. Donkey Kong

Dificuldades e modos

Também existem fases de chefes. Elas são simples, mas a dificuldade aumenta entre os mundos. Vale ressaltar que agora há um novo modo de dificuldade chamado "Relaxado", que adiciona pontos de controle, remove o cronômetro e é mais tolerante com os golpes que podemos receber (se jogarmos no modo Clássico, um toque resultará na perda de uma vida).

Nintendo Jogo

E como extras, algo que mencionamos de passagem, é o modo multijogador local. Nos níveis mais difíceis, torna-se muito divertido "coordenar" com o seu segundo jogador para superar cada desafio.

Um jogo que merecia ser assim

O que mais valorizamos, nestes primeiros dias de experiência, é o "como" o jogo se parece. A nostalgia da sua versão anterior no Game Boy Advance é recompensada com este belo gráfico no Nintendo Switch. Tudo foi feito em 3D e está lindo. Os renderizados tridimensionais de antigamente mereciam ser vistos assim.

Isso se coroa porque a trilha sonora inclui as mesmas e animadas músicas do GBA. Mas são versões melhoradas (algo como o que vimos no Mario RPG). Obrigado por tudo, Nintendo.