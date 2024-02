Por que a NASA e a Boeing estão projetando um avião com asas exageradamente longas?

A NASA e a renomada empresa de aviação, Boeing, surpreenderam o mundo com o design de um avião com asas exageradamente longas. Eles afirmaram, no anúncio do seu trabalho, que essa máquina chega para salvar os voos comerciais e também para criar um aparelho que reduza o gasto de carbono no meio ambiente.

Ambas organizações relataram que o investimento total no projeto chega a 1,150 bilhões de dólares, com a NASA contribuindo com 425 milhões e a Boeing e seus parceiros contribuindo com 725 milhões ao longo de sete anos.

O foco está centrado no design de aeronaves de fuselagem estreita, também conhecidas como "de corredor único", que representam quase metade das emissões da aviação devido ao seu uso intensivo.

Porque as asas do avião são tão longas?

Trata-se de uma tecnologia chamada Asa Transonic com Treliça Reforçada (TTBW), que se destaca por suas asas finas, longas e reforçadas, com tirantes diagonais para estabilizá-las. Este design reduz a resistência do ar e o consumo de combustível em comparação com asas tradicionais, estimando-se uma redução de 8 a 10% no consumo.

Boeing NASA avião

As asas longas podem gerar mais sustentação, o que permite ao avião voar a velocidades mais baixas e transportar mais carga. Isso é especialmente importante para a decolagem e o pouso.

Além disso, esse design permite que a aeronave tenha uma maior estabilidade. Os suportes diagonais ajudam a estabilizar as asas e evitam que elas se dobrem sob carga. Isso são boas notícias para aqueles que sofrem ao voar pois permite que o avião voe de forma segura em condições turbulentas.