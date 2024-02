Inteligência artificial prevê quais são os empregos mais lucrativos deste 2024

Para onde devemos nos mover no mundo do trabalho, em 2024? Abrimos e fechamos os olhos e já estamos no segundo mês do ano. A volatilidade da tecnologia nos obriga a nos mover rapidamente, se quisermos ter bons retornos e estabilidade financeira antes de 31 de dezembro.

É por isso que recorremos à inteligência artificial do Google, conhecida como Bard, para perguntar quais serão os empregos mais lucrativos de 2024.

Sua resposta, sempre muito assertiva, nos dá uma ideia de para onde devemos nos direcionar no mundo do trabalho, para que os bolsos se sintam um pouco mais cheios neste ano.

Os trabalhos mais lucrativos para 2024, de acordo com a inteligência artificial

Inteligência Artificial (IA): A IA está transformando indústrias em um ritmo acelerado, impulsionando a demanda por profissionais com habilidades em:

Engenharia de IA: Projeto e desenvolvimento de sistemas de IA.

Projeto e desenvolvimento de sistemas de IA. Cientista de dados: Extração de informações e conhecimento de grandes conjuntos de dados.

Extração de informações e conhecimento de grandes conjuntos de dados. Especialista em aprendizado de máquina: Implementação de algoritmos de aprendizado de máquina para resolver problemas específicos.

Cibersegurança: A crescente dependência da tecnologia digital aumenta o risco de ataques cibernéticos, criando oportunidades para:

Especialista em cibersegurança: Proteção de sistemas informáticos e redes contra ataques.

Proteção de sistemas informáticos e redes contra ataques. Analista de segurança de dados: Identificação e gestão de riscos de segurança de dados.

Identificação e gestão de riscos de segurança de dados. Arquiteto de segurança: Design e implementação de arquiteturas de segurança seguras.

Nuvem: A migração para a nuvem continua, impulsionando a demanda por especialistas em:

Engenheiro de nuvem: Design, implementação e gestão de infraestruturas na nuvem.

Design, implementação e gestão de infraestruturas na nuvem. Arquiteto de soluções em nuvem: Design de soluções em nuvem que atendam às necessidades das empresas.

Design de soluções em nuvem que atendam às necessidades das empresas. Especialista em DevOps: Implementação de práticas de DevOps para otimizar a entrega de software.

Comércio eletrônico: O crescimento do comércio eletrônico exige profissionais em: