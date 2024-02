Empresários americanos escolhem Elon Musk como um dos piores CEOs do país

O trabalho de Elon Musk como CEO de várias empresas nos Estados Unidos não é reconhecido pela associação de empresários norte-americanos. Em uma recente votação, o magnata sul-africano por trás da Tesla Motors, SpaceX e X (antes Twitter) foi selecionado como um dos piores CEOs do país.

A votação é uma iniciativa da revista Fortune. Todos os anos, eles enviam uma pesquisa para grupos de diretores executivos, empresas e analistas de mercado, a fim de avaliar o desempenho das empresas mais importantes dos Estados Unidos.

Em uma das seções, os exclusivos participantes das pesquisas devem selecionar os CEOs mais superestimados da indústria. É aqui que Elon Musk ficou no topo, acompanhado por Bob Iger, CEO da Disney Company.

De acordo com uma resenha do Xataka, Elon Musk ficou entre os primeiros lugares devido à sua obsessão em viajar para Marte com uma missão tripulada e colonizar o planeta vermelho. Além disso, ele é criticado pela iniciativa de transformar completamente o setor automotivo com seus carros elétricos da Tesla Motors.

Embora comemorem que essa seja uma forma de frear as consequências das mudanças climáticas, dizem que bloqueia os impulsos de transportes coletivos no mundo.

Alguns empresários expressaram que a ideia de Elon Musk de colonizar Marte é um "engano" para os investidores. Isso está relacionado com os constantes descumprimentos de objetivos que ele estabelece através de suas empresas.

A Starship da SpaceX é um claro exemplo de que as metas com a nave não foram cumpridas. E o que aconteceu com a Cybertruck da Tesla é outra prova que os eleitores apontam nesta pesquisa.