Anunciam uma colaboração brutal entre Dragon Ball e Death Note

Dragon Ball completa 40 anos neste 2024. A primeira publicação do mangá foi feita em novembro de 1984, embora tenha sido apenas um ano depois que ganhou popularidade. É por isso que dezenas de ilustradores de séries atuais reconhecidas prestam homenagem a Akira Toriyama, em uma iniciativa da revista Shueisha e Shonen Jump.

A homenagem é que cada um desses ilustradores irá criar o design de uma capa de uma das muitas edições de Dragon Ball, mas com seu estilo. A iniciativa começou a ser publicada há alguns anos. Já vimos designs dos criadores de Demon Slayer, Dragon Quest: The Adventure Of Dai, Naruto e Jujutsu Kaisen, entre outros.

As mesas de trabalho dos estúdios estão ativas e no próximo mês será a vez de Takeshi Obata, ilustrador de Death Note. Em homenagem a Akira Toriyama, o designer das imagens deste impressionante mangá, ele colocará seu estilo em uma capa de Dragon Ball, conforme relatam os especialistas do Shonen Jump News.

Death Note é uma série de mangá escrita por Tsugumi Ōba e ilustrada por Takeshi Obata, e cuja adaptação em anime foi dirigida por Tetsurō Araki. Além disso, possui vários filmes e jogos de vídeo.

A história se concentra em Light Yagami, um estudante do ensino médio que encontra um caderno sobrenatural chamado "Death Note". O caderno é propriedade de um shinigami chamado Ryuk, que o abandonou no mundo humano porque está entediado.

Light decide usar o Death Note para acabar com os criminosos e criar um mundo perfeito. No entanto, suas ações chamam a atenção da polícia, que envia L, um misterioso detetive, para investigar os assassinatos.