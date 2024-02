A inteligência artificial já está impactando os empregos de forma relevante, de acordo com a Microsoft

A Microsoft lançou um relatório intitulado “Future of Work” que destaca como a inteligência artificial (IA), em particular os grandes modelos linguísticos (LLM), está transformando as práticas de trabalho.

O relatório centra-se na integração de LLM em diversas áreas de trabalho, destacando o potencial produtivo e os desafios associados a esta transição.

Potencial produtivo da inteligência artificial

O estudo da Microsoft revela que as ferramentas baseadas em LLM podem melhorar significativamente a produtividade em tarefas comuns de trabalho de informação.

Informa-se que os usuários podem completar tarefas de escrita comuns 37% mais rápido e com uma qualidade superior em mais de 40% em projetos de consultoria simulados.

A implementação de LLM envolve uma aceleração na aquisição de conhecimentos especializados que normalmente requerem tempo e qualificação.

No entanto, destaca-se uma diminuição moderada na correção, uma vez que os LLM também podem cometer erros.

Mudanças nas habilidades e competências profissionais

O relatório indica que a implementação de LLM implica uma reconfiguração de habilidades e competências. É enfatizada a importância de aplicar análises críticas e avaliar as informações geradas pelo LLM, uma vez que a IA tende a desempenhar um papel mais relevante na geração de conteúdo.

Competências como a criatividade, liderança e inteligência emocional ganham valor no ambiente de trabalho, marcando uma reconfiguração das habilidades valorizadas.

Desafios na adoção de LLM

A lacuna digital na adoção de IA segue padrões pré-existentes, com um uso mais intensivo e maior interesse em LLM em comunidades com níveis educacionais mais elevados. Isso sugere que as desigualdades existentes podem se intensificar no emergente panorama de trabalho digital.

Impacto na educação e na medicina

No campo da educação e da medicina, os LLM oferecem promessas revolucionárias em métodos de ensino e práticas. No entanto, eles levantam questionamentos sobre o papel em mudança de profissionais e educadores na era da IA.

Liderança com mentalidade científica

Diante da transformação profunda, o relatório faz um apelo para liderar com uma mentalidade científica, abraçando a experimentação e a aprendizagem contínua como ferramentas fundamentais para navegar na incerteza.

A reflexão "Inovar vs. automatizar" é apresentada como essencial para compreender e direcionar o impacto da IA no trabalho, enfatizando a importância de gerar novas formas de valor e trabalho em vez de simplesmente automatizar as existentes.

O relatório destaca a convergência de desafios e oportunidades trazidos pelos LLM. Enfatiza a importância de escolhas coletivas e estratégicas na utilização, regulamentação e integração dessas ferramentas tecnológicas para construir um futuro de trabalho produtivo, inclusivo e humano.