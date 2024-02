Tinder em queda livre: pelo quinto trimestre consecutivo, o número de assinantes cai

Houve um tempo em que ter um aplicativo de encontros como o Tinder instalado em nosso smartphone era tão comum quanto o WhatsApp ou o Facebook. Principalmente durante o período de isolamento social que a maioria do mundo viveu entre 2020 e 2022.

Mas parece que as coisas estão mudando aos poucos para voltar a uma nova normalidade. 2023 foi um período em que pudemos começar a sentir esse reequilíbrio de tudo.

Tinder App de relacionamentos

E parece que essa evolução das coisas impactou seriamente a Match, a empresa proprietária do aplicativo de encontros mais popular do planeta inteiro.

Uma vez que, sim, eles são os líderes do seu segmento, mas isso não impediu que nos últimos anos eles tenham registrado constantes perdas em seus lucros devido ao colapso no número de assinantes pagos.

Apesar de tentar se juntar às novas tendências com a integração de sistemas de Inteligência Artificial para ajustar detalhes dos perfis de seus usuários, não teria sido suficiente.

Por que o Tinder continua perdendo usuários pagantes em 2024?

Um relatório dos colegas da Bloomberg revela que a Match Group, empresa-mãe do Tinder, anunciou formalmente na terça-feira, 30 de janeiro de 2024, que o número de usuários pagantes em seu maior aplicativo de encontros caiu pelo quinto trimestre consecutivo.

Os clientes do Tinder que pagam por assinaturas e recursos caíram 8% em relação ao ano anterior, chegando a pouco menos de 10 milhões de usuários, superando assim a queda acentuada de 6,6% que os analistas esperavam. Em outras palavras, esperavam algo ruim e foi ainda pior.

Assim, chegou o momento de tomar medidas drásticas e a empresa autorizou um plano de recompra de ações no valor de USD $1.000 milhões para não impactar tão negativamente as finanças da empresa no mercado de ações.

Tinder Relacionamento Virtual

Os especialistas acreditam que a incerteza econômica atual vivida em vários territórios-chave para a empresa, juntamente com o retorno às dinâmicas de interação anteriores à pandemia e a concorrência de plataformas fortes como o Bumble, teriam sido os fatores determinantes para esse declínio.

Tudo em um contexto de aumento de preços e recessão econômica, onde os consumidores estão reduzindo seus gastos em itens, produtos e serviços não essenciais, como poderia ser considerado o Tinder.

Se a isso adicionarmos que o Bumble, por sua vez, ganhou popularidade nos últimos anos, oferecendo uma experiência de encontros mais inclusiva e centrada nas mulheres. Todos os elementos se conjugaram para uma tempestade perfeita.

Bumble Virtualidade (Unsplash)

Em uma tentativa de dar uma reviravolta no Tinder, o Match Group nomeou agora Faye Losotaluno como CEO do aplicativo no início de janeiro.

A executiva, que anteriormente ocupou cargos executivos no Google e no Facebook, tem a tarefa de aumentar a participação dos usuários e as receitas do Tinder.