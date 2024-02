O Samsung Galaxy Z Fold está chegando aí

Finalmente chegamos em um momento do mercado de smartphones com tela dobrável em que podemos confiar na estabilidade, durabilidade e funcionalidade dos modelos da geração atual. Exatamente nesse momento que pode surgir um Samsung Galaxy Z Fold com um preço acessível.

Esses telefones flexíveis nos últimos anos têm se posicionado no topo do segmento de alta performance, mas parece que agora isso está para mudar.

Galaxy Z Fold5 com lápiz óptico S-Pen SAMSUNG (SAMSUNG/Europa Press)

No entanto, seu alto custo se tornou talvez sua maior limitação para a maioria dos consumidores. Uma vez que a tecnologia necessária para fabricar esses telefones é complexa e isso se reflete finalmente em seu custo.

Mas o fabricante coreano pode ter encontrado uma forma de montar a unidade de tela flexível que não tenha um custo de produção tão alto. Pelo menos é o que sugerem os rumores mais recentes e podemos estar à beira do início de uma nova era.

A era dos smartphones dobráveis de “média performance”.

O Samsung Galaxy Z Fold de preço mais acessível pode estar chegando

Os rumores sobre um Samsung Galaxy Z Fold de média performance intensificam-se depois do site alemão WinFuture ter descoberto um possível nome de código para este dispositivo: Q6A.

Este nome se junta aos já conhecidos Q6 e B6, que se acredita corresponderem ao Galaxy Z Flip 6 e ao Galaxy Z Fold 6, respectivamente.

Mas isso vai um pouco além, já que a existência da unidade Q6A abre a possibilidade de que a Samsung esteja trabalhando em um dobrável mais acessível que se posicione abaixo de seus navios-almirante em termos de preço e especificações técnicas.

Esta estratégia permitiria à empresa competir com maior força contra outros fabricantes que já oferecem dobráveis de “média performance”, como Motorola e Huawei.

Foto: Cortesía

O preocupante é que o relatório da WinFuture afirma que a produção de componentes para o Q6A começou ao mesmo tempo que a do Q6, o que sugere que eles podem ser lançados ao mesmo tempo.

Isso proporcionaria aos usuários uma opção mais econômica desde o início e a especulação óbvia é que ambas as unidades seriam apresentadas no mesmo Galaxy Unpacked.

Embora não se descarte a possibilidade de também ser lançada uma versão Fan Edition (FE) do Q6, como a Samsung fez com a série Galaxy S no passado.

Portanto, não seria uma unidade de performance mediana, mas sim uma versão “reduzida” do modelo mais robusto, o que implicaria um preço um pouco mais elevado.

A parte confusa é que a Samsung, de acordo com um relatório da TrustedReviews, recentemente negou que esteja trabalhando em um dobrável de média performance.

Um porta-voz da empresa disse: “Não planejamos fabricar smartphones dobráveis com preço de performance mediana, e os últimos rumores são infundados”.

Parece que há um telefone dobrável a caminho, mas não seria algo de média performance. Isso fortalece o rumor de uma Edição Fan.

Será necessário esperar para conhecer a verdade.