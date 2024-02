Estes são os negócios mais lucrativos nos quais você deve investir, de acordo com Bill Gates

Bill Gates, reconhecido como um dos empresários mais bem-sucedidos, compartilhou suas reflexões sobre os negócios mais lucrativos atualmente através de seu blog pessoal, Gates Notes.

O cofundador da Microsoft destaca cinco setores com grandes oportunidades de investimento e um impacto significativo na mudança climática: energia, manufatura, transporte, agricultura e construção.

Gates enfatiza a importância de investir em energias limpas e destinou mais de dois bilhões de dólares desde a Conferência de Paris sobre Mudança Climática para esse propósito. Ele defende duplicar essa quantidade no futuro e incentiva outros a financiar um futuro impulsionado por energias limpas.

Outro setor chave é o dos veículos elétricos e das centrais elétricas. Gates destaca os avanços no transporte, como um carro esportivo que percorreu 600 milhas com uma única carga, e ressalta a importância das tecnologias para processar metais, especialmente na fabricação de aço com eletricidade em vez de carvão.

Em relação à agricultura, Gates destaca a necessidade de previsões locais a longo prazo para tornar o setor alimentício mais sustentável e eficiente. Além disso, ele menciona a importância de criar prédios ambientalmente responsáveis para lidar com o crescimento da população mundial.

Gates defende que a inovação amplifica o impacto dos esforços e leva a humanidade em direção a zero emissões. No contexto dos investimentos, afirma que a inovação permitirá continuar o progresso alcançado no último século para melhorar o bem-estar humano em todo o mundo.