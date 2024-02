Elon Musk perde US$ 55 bilhões de dólares de uma só vez

Chega fácil, vai fácil. Parece que Elon Musk está condenado a deixar de ser o homem mais rico do mundo depois que um tribunal anulou o plano de compensação projetado para o magnata com base no desempenho global da Tesla Motors.

É um fato que Elon teve um 2023 turbulento, mas com esse revés parece que as coisas sempre podem se tornar um pouco mais complicadas do que já se projetava.

Cybertruck Tesla de madeira @NDWoodArt | Composição Tesla

Recentemente, vimos como ele acabou admitindo que, de certa forma, a primeira caminhonete elétrica da empresa foi um relativo fracasso e agora sofre esse novo revés:

“Tesla cavou sua própria sepultura. (A Cybertruck) é um daqueles produtos especiais que aparecem apenas de vez em quando e são incrivelmente difíceis de levar ao mercado, atingir volume e ser prósperos”, admitiu Elon Musk.

Talvez com toda essa confusão, o consolo que restava para o executivo era poder contar com o dinheiro dessa enorme compensação, mas parece que desapareceu como num estalar de dedos do Thanos.

Elon Musk ficaria sem o seu mega bônus de US$ 55 bilhões de dólares.

Em uma surpreendente decisão que poderia ter graves consequências para o status de Elon Musk como a pessoa mais rica do mundo, um tribunal de Delaware anulou o plano de compensação executiva de 2018 do CEO da Tesla.

O plano, que se acredita como o maior do mundo, teria concedido a Musk um total de US$55.000 milhões em ações e opções de ações se a Tesla alcançasse certos objetivos de desempenho.

A decisão do tribunal foi uma vitória para os acionistas da Tesla que haviam contestado o plano, argumentando que era injusto e que havia sido aprovado de forma fraudulenta.

Os demandantes alegaram que Musk tinha ditado pessoalmente os termos do plano e que os diretores da Tesla estavam pessoalmente em dívida com ele.

A juíza principal do Tribunal de Chancelaria de Delaware, Kathaleen St. J. McCormick, escreveu em sua opinião de decisão, um documento composto por mais de 200 páginas, que o plano era "um produto de negociações falsas" e que "não cumpria os requisitos de divulgação estabelecidos pela lei de Delaware".

A decisão do tribunal deixa a Tesla com a tarefa de elaborar um novo plano de compensação para Musk. A empresa afirmou que está "avaliando suas opções" e que não fará mais comentários por enquanto.

Em todo caso, é praticamente certo que não receberá essa quantia milionária de dinheiro.