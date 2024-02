Cosplayer canadense traz à vida Hinata de Naruto com um toque que conquista os fãs

Kinpatsu, uma cosplayer canadense reconhecida por suas ousadas interpretações é elogiada pelos fãs de animê novamente.

Nesse contexto, a modelo levou a arte do cosplay a um novo nível com sua recente interpretação de Hinata Hyuga, um dos personagens mais emblemáticos e queridos de Naruto.

Esta kunoichi, famosa pelo seu papel na trama criada por Masashi Kishimoto, é a aclamada esposa do Sétimo Hokage e mãe de Boruto e Himawari, além de ser uma figura respeitada por seu poder e seus característicos olhos brancos.

A transformação de Kinpatsu em Hinata Hyuga

Recentemente, Kinpatsu conseguiu capturar a essência da personagem de uma maneira impressionante, oferecendo aos fãs de Naruto uma visão única desta querida heroína.

A cosplayer conseguiu replicar com grande fidelidade o design do personagem de Kishimoto, demonstrando um profundo respeito e amor pela kunoichi de Konoha em um cosplay publicado em sua conta do DevianArt.

A transformação de Kinpatsu em Hinata Hyuga | Devianart Mangá

Assim, em sua última série de fotos, Kinpatsu apresenta com precisão a recriação do figurino de Hinata. Primeiro com um gesto tímido e depois com uma pose pronta para a batalha, capturando perfeitamente a personalidade do personagem.