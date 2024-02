X e Elon Musk em apuros: os downloads de seu aplicativo estão em queda livre enquanto o Instagram Threads está em ascensão

O Twitter não está passando pelo seu melhor momento desde que Elon Musk o comprou para matá-lo e transformá-lo em X. Mas o que ninguém esperava é que aparentemente Instagram Threads está se destacando como a plataforma que poderia dar o golpe final na rede social.

Todos nos lembramos com furor daquele momento de grande surpresa em que Meta e Mark Zuckerberg lançaram o Threads como um apêndice do Instagram, conseguindo um total de 10 milhões de downloads em poucas horas após o lançamento do aplicativo.

Isso deixou claro que a comunidade de usuários móveis não estava muito satisfeita com o que Elon Musk fez com o Twitter e estavam mais do que abertos à possibilidade de explorar outros aplicativos similares administrados por outra pessoa.

Mas como é comum acontecer com esse tipo de lançamentos, as coisas esfriaram um pouco depois do seu lançamento e por muito tempo a grande maioria de nós esquecemos do Threads. No entanto, algo interessante está acontecendo que deveria deixar Musk muito preocupado.

E é que os downloads do aplicativo do Meta continuam constantes em seu ritmo, enquanto X (anteriormente Twitter) vai de mal a pior.

X em queda livre enquanto o Instagram Threads continua vivo e crescendo

Acontece que dezembro de 2023 tem sido um mês de surpresas no mundo das redes sociais, pois um relatório dos amigos do PC Mag revela que o Instagram Threads, o aplicativo que é um clone virtual do que era o Twitter, teve um aumento inesperado no número de downloads de seu aplicativo.

Durante o último mês do ano que acabou de terminar, o aplicativo se posicionou em quarto lugar na App Store do iOS e em oitavo lugar na Google Play Store do Android. Ao mesmo tempo, esse crescimento contrasta com a diminuição nos downloads do X (anteriormente Twitter) durante o mesmo período.

Em média, o Threads alcançou 28 milhões de downloads em ambas as plataformas. Isso explica por que está entre os cinco principais aplicativos da App Store da Apple, enquanto o X, antes conhecido como Twitter, geralmente fica em torno da posição 36 nas listas dos mais baixados.

Isso nos leva a questionar o que tem impulsionado a popularidade do Threads. Embora haja novas funções de descoberta e compartilhamento, juntamente com outras melhorias no aplicativo, a realidade é que a rede social de Elon Musk realmente se tornou cada vez mais inabitável.

O que esse panorama significa para X? Embora a plataforma ainda tenha uma base considerável de usuários, 540 milhões em julho de 2023, o crescimento desacelerado sob a liderança de Elon Musk e a queda nos downloads são sinais preocupantes.

O X continua sendo uma rede social ativa e definitivamente com mais usuários do que o Threads, mas é inegável que a plataforma está em declínio.