Segredos espaciais: astronautas confessam como escondem bebidas alcoólicas em suas missões

O espaço é um lugar onde a gravidade zero e a rigorosa disciplina das agências espaciais fazem parte da rotina diária dos astronautas.

Mas apesar dessas restrições, os profissionais do espaço conhecem táticas engenhosas para burlar as regras. Por exemplo, para levar consigo conhaque, brandy e outras bebidas alcoólicas.

Este "contrabando espacial" é curioso, pois em um ambiente sem gravidade, as bolhas das bebidas podem se comportar de maneira incomum.

Álcool no espaço?

Desde 1969, com a exceção do vinho da comunhão de Buzz Aldrin na Lua, o álcool tem sido proibido em todas as missões espaciais.

No entanto, de acordo com o livro "Álcool no espaço" de Chris Careberry, os astronautas de diferentes gerações conseguiram encontrar maneiras criativas de esconder garrafas.

"Introduzir garrafas de conhaque em livros ocos, em recipientes rotulados como sucos, e até mesmo terem seguido dietas rigorosas para poderem introduzir garrafas em seus trajes espaciais e continuar atendendo aos requisitos de peso", é parte do que astronautas americanos confessaram sobre seus colegas russos.

"A NASA dirá que não há álcool a bordo da ISS. Como pessoa que viveu lá por cinco meses, direi que isso é falso", revelou o astronauta Clayton Anderson.

Seja em livros ocos, recipientes de suco e até mesmo em seus próprios trajes espaciais, o álcool já viajou várias vezes para o espaço.

Por que não se pode beber álcool no espaço?

O álcool no espaço pode apresentar desafios únicos. De fato, experimentos com cerveja e whisky demonstraram que essas bebidas se deterioram em gravidade zero, alterando seu sabor e consistência.

Por outro lado, o ato de beber bebidas carbonatadas ou alcoólicas pode resultar muito mal e transformar-se em "arroto líquido", já que as bolhas não se assentam no estômago como na Terra.

Por essas razões, o álcool e todos os tipos de bebidas carbonatadas são proibidos na Estação Espacial Internacional.

E como não, os astronautas devem se contentar com água reciclada de sua própria urina, o que faz com que um gole ocasional de álcool pareça um luxo nesse ambiente extremo.