Inteligência Artificial: estes são os 5 animais mais horrendos do planeta, de acordo com o ChatGPT

No vasto e diverso reino animal, a estética pode variar enormemente entre espécies. Alguns mais conhecidos do que outros, a verdade é que todos os animais são objeto de fascinação.

Nesse contexto, a revista Muy Interesante quis ir um passo além e consultar a Inteligência Artificial do ChatGPT-4 sobre uma curiosa classificação: a dos mais feios do mundo.

Os animais mais feios do mundo, de acordo com a IA

De acordo com o ChatGPT, este Top Five começa com as Cabras de Damasco como a espécie menos feia de todas.

Conhecidas pelo seu rosto peculiar que alguns descrevem como cômico e grotesco, essas cabras são criadas por seu leite, carne e peles. Como resultado disso, a criação seletiva acentuou certas características físicas, desencadeando debates éticos sobre o bem-estar animal.

Em seguida, temos o Aye-Aye, um lêmure de Madagascar, com olhos grandes e saltados e um dedo médio alongado que ele usa para se alimentar de larvas. Ele está correndo risco de extinção, o aye-aye sofre com a destruição de seu habitat e superstições locais.

Aye-Aye - Flickr: James Joel Fofinho!

Em terceiro lugar encontramos o Rato-toupeira-pelado, um roedor com pele rosada enrugada e dentes proeminentes, conhecido por sua resistência ao câncer e à dor, bem como por sua longevidade e por habitar colônias subterrâneas na África.

Rato-toupeira-pelado/ Wikimedia Commons Mamífero

Em segundo lugar, a Inteligência Artificial classificou o Morcego de Ferradura como um dos animais menos agraciados que conhecemos.

Esta espécie possui um nariz em forma de ferradura e é conhecida por suas habilidades de ecolocalização, habitando em diversas regiões do mundo.

Morcego / Flickr: Martin Grimm Fofo (Martin Grimm)

No entanto, o vencedor do troféu do animal mais horrendo do planeta de acordo com a IA é nada menos que o Peixe-Bola.

Embora pouco atraente, este peixe desempenha um papel crucial nos ecossistemas marinhos profundos ao largo das costas da Austrália e da Tasmânia, e tem uma aparência gelatinosa devido à sua adaptação à vida em alta pressão oceânica.