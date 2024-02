One Piece nos toca o coração com este cosplay do Sanji na cozinha, onde ele pertence

One Piece viveu um dos momentos de maior fama global graças ao sucesso inesperado da adaptação produzida pela Netflix, onde, contra todas as expectativas, conseguiu uma das melhores e mais impressionantes versões desta franquia.

Como seria óbvio esperar, a comunidade dedicada ao Fan Art e ao Cosplay se entregou completamente para expressar seu afeto e obsessão em torno de Luffy e todos os seus companheiros. Tudo isso enquanto o mangá e o anime continuam sua corrida infinita nos meios digitais e audiovisuais.

Imagem: Kotaku | Buggy de One Piece

Entre todo o amplo elenco, há uma infinidade de possibilidades na hora de montar um tributo cosplay. Há pouco tempo, por exemplo, vimos como uma garota transformou o Pirata Palhaço Buggy em uma waifu espetacular.

Mas desta vez, compartimos um caso mais comovente com um dos amigos próximos de nosso protagonista que, por algum motivo, não recebeu tantas homenagens em fantasia como merecia.

Sanji vai para a cozinha neste incrível cosplay de One Piece

Como já é tradição, vamos começar com o contexto essencial necessário para apreciar o tributo cosplay em questão.

Um dos personagens mais queridos de One Piece é Sanji, o cozinheiro dos Piratas do Chapéu de Palha. Na trama, conhecemos sua evolução sem alterar sua essência como um homem de bom coração, gentil e cavalheiro.

Sanji nasceu no North Blue, mas foi abandonado em uma idade jovem e depois foi encontrado e criado pelo pirata Red Leg Zeff, que o ensinou a cozinhar e lutar.

One Piece Manga

Sanji sempre sonhou em encontrar o All Blue, um mar lendário onde todas as espécies de peixes do mundo se encontram, e isso faz parte de sua motivação para ter se juntado aos Piratas do Chapéu de Palha no East Blue.

Desde então, ele tem viajado com eles pelo mundo inteiro, enfrentando todos os tipos de desafios. Mas outra característica marcante de Sanji é que ele também é um cozinheiro especialista e um habilidoso lutador.

Embora a faceta de chef desse rapaz seja um pouco mais abordada na série da Netflix, nunca foi um fator de grande peso, especialmente entre a comunidade cosplay.

É aqui que o artista de cosplay conhecido como eothencosplay entrou em ação, montando uma homenagem emocionante e curiosa em honra a este personagem, mas em um de seus lugares mais distintos, mas menos explorados.

Assim vemos Sanji cozinhando com todo o seu estilo extravagante enquanto corta uma cebola.