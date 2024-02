O número de empregos relacionados à inteligência artificial está aumentando. Quais perfis eles estão procurando?

A busca por perfis especializados em inteligência artificial (IA) e análise de dados não se limita ao setor tecnológico.

Indústrias como a farmacêutica, entretenimento e alimentos também demandam esse talento, o que levou a um crescimento significativo na oferta de emprego, de acordo com o relatório "O futuro do trabalho na área de Ciência de Dados e Inteligência Artificial" do Observatório do Conhecimento da UNIR.

A IA, com sua capacidade de processar grandes volumes de dados, tomar decisões com base em aprendizado de máquina e melhorar a eficiência operacional, está transformando o cenário de trabalho em diversas indústrias.

Os setores no Brasil com maior demanda de talento em inteligência artificial e análise de dados são tecnologia e serviços de informação, finanças e serviços bancários, mídia e entretenimento, alimentos e bebidas, saúde e farmacêutica, e serviços profissionais e de consultoria.

Em 2023, foram publicadas mais de 7.000 ofertas de emprego no Brasil relacionadas à análise de dados e inteligência artificial, o que representou um crescimento de 95% na oferta de trabalho.

A demanda por talento mostra abertura para perfis emergentes, já que 38% das vagas eram para pessoas sem experiência, o que indica um cenário positivo para o desenvolvimento de novos especialistas.

Os perfis mais procurados em inteligência artificial e análise de dados incluem engenharia de dados, inteligência de negócios e análise de dados. Esses perfis, juntos, representam 56% das vagas publicadas no último ano.

Além das habilidades técnicas, as empresas também mostram interesse em habilidades interpessoais, como comunicação efetiva, gestão do tempo e trabalho colaborativo.

A tendência indica um mercado de trabalho em crescimento para profissionais com habilidades em IA e ciência de dados no Brasil, destacando a necessidade de talento especializado capaz de impulsionar a inovação e facilitar decisões informadas com base em dados.