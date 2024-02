Guia mestra para entender o sucesso como Bill Gates: aqui estão suas 25 lições

Alcançar o sucesso na vida não é nada fácil sem ter um guia que te ajude no processo. Felizmente, a humanidade conta com Bill Gates.

O empresário tecnológico e multibilionário conhece de perto o sucesso, caminho que o levou a enfrentar uma infinidade de desafios e obstáculos até se tornar a melhor versão de si mesmo.

E como não, aquilo não teria sido possível sem JD Meier, ex-treinador principal da equipe de inovação de Satya Nadella, com mais de 25 anos de experiência na Microsoft.

As 25 lições para alcançar o sucesso como Bill Gates fez

O treinador de Bill Gates decidiu compartilhar as 25 lições que, para ele, são inestimáveis sobre o sucesso na vida de Bill Gates. Tudo isso através de uma publicação convincente no LinkedIn.

Mude o mundo ou vá para casa

A filosofia de vida de Gates está resumida no cartaz na entrada da Microsoft: "Mude o mundo ou vá para casa".

"Vive para construir um mundo melhor, seja uma versão, uma plataforma, um sistema, uma ideia, uma causa, uma inovação de cada vez", complementa o coach.

Forje o seu próprio caminho

Às vezes, o caminho para o sucesso não é óbvio e você deve criá-lo. Gates acreditava no futuro dos computadores, mesmo quando parecia pouco convencional, e a história acabou provando que ele estava certo.

Criar impacto

Gates sempre procurou iniciativas que fossem importantes e tivessem potencial de escalar. Seguir a própria paixão e tomar decisões levando em conta o impacto social é crucial para o magnata.

Abraçar a era digital

"Olhando para trás, um grande requisito é que saí de Harvard sem uma consciência real das terríveis desigualdades que existem no mundo. As terríveis disparidades de saúde, riqueza e oportunidades que condenaram milhões de pessoas a uma vida de desespero", refletiu durante um discurso em Harvard.

E sentenciou: "Aprendi muito aqui em Harvard sobre novas ideias, economia e política. Tive uma grande exposição aos avanços que estão sendo feitos nas ciências. Mas os maiores avanços da humanidade não estão em suas descobertas, mas sim em como essas descobertas são aplicadas para reduzir a desigualdade."

Desta forma, Gates reconhece que "todas as vidas têm o mesmo valor" e que é necessário nivelar para construir.

Viver com um senso de urgência

Num mundo em constante mudança, Gates enfatiza a importância de viver "correndo" constantemente.

"Neste negócio, quando você percebe que está em apuros, já é tarde demais para se salvar. A menos que você esteja assustado o tempo todo, você já terá ido embora", afirma.

Promoção de causas humanitárias

O cofundador da Microsoft acredita firmemente em abordar as desigualdades globais e utilizar descobertas para reduzir as disparidades em saúde, riqueza e oportunidades.

Na verdade, em uma palestra do Ted, ele foi muito claro: "Existem alguns problemas muito importantes em que não se trabalha de forma natural. Ou seja, o mercado não impulsiona cientistas, comunicadores, pensadores ou o governo a fazerem o que é correto. E somente prestando atenção a essas coisas e contando com pessoas brilhantes que se preocupam e atraem outras pessoas, poderemos alcançar o progresso necessário".

Viva de acordo com seus valores

Atrair pessoas que compartilham seus valores alinha a vida com ideias afins e que compartilham a mesma missão que você está seguindo.

Um exemplo disso é a amizade entre Gates e Bono do U2, que apesar de parecer não ter nada a ver, serve como um feedback para ambos e convergem em ideias valiosas para o mundo.

Na mesma linha, a próxima lição do milionário refere-se a nos cercarmos das pessoas certas. A colaboração e as diferentes perspectivas melhoram as ideias e soluções, o que leva a maiores conquistas.

A inovação é vital

Em todos os momentos, Gates tem enfatizado a importância da inovação como meio de gerar impacto, seja moldando o software ou abordando desafios globais.

Na mesma linha, o filantropo entende que é necessário motivar os outros a desenvolver seu trabalho em várias plataformas, promovendo um ecossistema colaborativo.

De acordo com Gates: "A tecnologia é apenas uma ferramenta. Em termos de fazer com que as crianças trabalhem juntas e se motivem, o professor é o mais importante".

"A primeira regra de qualquer tecnologia utilizada em uma empresa é que a automação aplicada a uma operação eficiente amplificará a eficiência. A segunda é que a automação aplicada a uma operação ineficiente amplificará a ineficiência", também disse o homem de 68 anos.

Celebre o sucesso, aprenda com o fracasso

Por outro lado, Gates disse em mais de uma ocasião: "É bom celebrar o sucesso, mas é mais importante prestar atenção às lições do fracasso".

Desta forma, previne a repetição de erros do passado, promovendo a humildade e o progresso contínuo. Além disso, defende o empoderamento dos trabalhadores com a informação adequada, permitindo o crescimento e a melhoria no processo.

"As grandes organizações exigem um alto nível de comprometimento por parte das pessoas envolvidas", concorda Gates.

Crie um ecossistema

Ao chegar ao final desta revisão, Bill sublinha que é essencial reconhecer a existência de sistemas, tanto pequenos como grandes, e esforçar-se por criar soluções sistemáticas e repetíveis.

Além disso, destaca o entrelaçamento inseparável de TI e negócios, o que leva a um estilo de trabalho digital.

Assim, o sucesso vai além de jogar com as probabilidades, como Gates aprendeu com suas experiências. O que ele ressalta é dividir problemas complexos em "componentes menores" ou focar em investimentos de alto rendimento para acelerar o progresso.

Para Gates: "Hoje em dia, a informática pessoal é um ecossistema rico que abrange enormes centros de dados baseados em PC, laptops e tablets, dispositivos portáteis e smartphones. Expandiu-se desde a mesa de trabalho e o centro de dados até onde as pessoas precisam dele: em suas mesas, em uma reunião, enquanto viajam ou até mesmo no ar".

“Nosso sucesso realmente tem sido baseado em parcerias desde o início”, opina o empresário.