Este é o guerreiro mais forte de todo o Dragon Ball, de acordo com um torneio feito pelos fãs

A Hora Secreta de Batalha de Dragon Ball, uma iniciativa online que permitiu aos fãs de Dragon Ball de todo o mundo votar em seus personagens favoritos em um torneio de escala mundial com 20 personagens de todas as sagas, chegou ao fim com o último confronto.

O combate final enfrentou dois poderosos Saiyajins, Bardock e Broly, sendo Broly o Super Saiyajin lendário de Dragon Ball Super o vencedor, graças ao apoio maciço de seus fãs.

Durante as últimas semanas, foram realizadas batalhas virtuais entre 20 dos personagens mais poderosos e populares de todas as sagas de Dragon Ball como parte da iniciativa Secret Battle Hour, promovida na conta oficial de Dragon Ball em uma rede social.

Cada luta era publicada nas redes sociais e os fãs podiam apoiar um dos dois lutadores através de curtidas e compartilhamentos. O vencedor avançava para a próxima rodada até chegar à final, onde se enfrentaram Bardock, o pai de Goku, e Broly, o famoso Super Saiyajin lendário.

Broly, o grande vencedor

Finalmente, Broly foi escolhido pelos fãs como o vencedor do torneio virtual, dobrando em votos seu rival. Nas semifinais, Bardock derrotou Goku, enquanto Broly fez o mesmo com Son Gohan.

Em seu caminho para a final, Bardock enfrentou poderosos rivais como Freeza e o Andróide 17, enquanto Broly se deparou com Trunks e Moro, um dos últimos vilões de Dragon Ball Super.