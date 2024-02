Elon Musk propõe que seus funcionários durmam na linha de produção para atingir as metas da Tesla

Elon Musk teve um ano mais do que turbulento com Tesla Motors após mudanças e contratempos afetarem visivelmente o valor das ações da empresa automotiva.

Há muitas variáveis que impactaram, mas talvez o erro que mais afetou o futuro da empresa automotiva seja toda a questão com a Cybertruck. O primeiro caminhão elétrico da empresa passou, literalmente, por anos de atrasos e mudanças para ter uma recepção comercial catastrófica.

Nos eventos mais recentes relacionados a Elon Musk, ele acabou admitindo à sua maneira que o projeto com a caminhonete não teve o melhor resultado possível e, de certa forma, pode-se inferir que ele o concebeu como um fracasso.

Elon Musk em sua Tesla Cybertruck Austin, Estados Unidos

"A Tesla cavou sua própria cova. (A Cybertruck) é um daqueles produtos especiais que aparecem apenas de vez em quando e são incrivelmente difíceis de levar ao mercado, alcançar volume e ser prósperos".

Diante desse cenário, é um fato que o magnata precisa finalmente recuperar a boa fase com a empresa e ter um ano memorável. Mas isso pode exigir um esforço extra do próprio milionário e de todos os seus funcionários.

Elon Musk quer que os trabalhadores da Tesla durmam na linha de montagem para cumprir suas metas de 2024?

A resposta curta para essa pergunta é: pode-se dizer que sim. Elon Musk, o controverso diretor executivo da Tesla, voltou a estar no centro das atenções após praticamente anunciar que seus trabalhadores terão que dormir na fábrica da empresa no Texas para poder produzir um veículo elétrico acessível para as massas.

São os colegas do Business Insider que reproduziram uma série de declarações do bilionário, verbalizadas durante sua ligação telefônica com investidores para relatar resultados.

“Essa será uma rampa de produção desafiadora. Praticamente estaremos dormindo na linha de produção. Na verdade, estaremos realmente dormindo lá.”

Trata-se de palavras que poderiam ser interpretadas como uma expressão hiperbólica, embora alguns possam concluir que está falando sério.

Tesla A companhia está se expandindo com várias filias no globo. (AP/Especial)

Mas há uma razão específica por trás disso tudo, um veículo elétrico de próxima geração que, por enquanto, aparentemente tem o nome em código "Redwood" e será montado pela Tesla em algum momento de 2025.

Esta não será a primeira vez que os trabalhadores da Tesla terão que dormir dentro das fábricas da empresa durante períodos do que anteriormente chamaram de "inferno de produção".

Sabe-se que o próprio Musk dorme na Tesla durante os aumentos de produção, algo que ele adora se gabar. Durante a pandemia, Elon foi duramente criticado por se recusar a fechar a fábrica quando foram implementadas medidas de isolamento preventivas.

Então sim, tudo indica que para não atrasar mais com Redwood, Elon poderia impor essa dinâmica.