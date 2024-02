Como funciona a câmera capaz de capturar 1.000 anos em uma única fotografia?

O avanço da humanidade faz com que tenhamos registros audiovisuais de tudo o que está acontecendo em nossa era. Para nós, é impossível ver uma foto ou um vídeo de como a Terra e as pessoas pareciam no ano 1024.

As civilizações futuras, as de 3.024, têm a vantagem de poder recorrer aos dados que estamos deixando para compreender o passado de onde vêm.

Mas como nada é seguro, e existe a possibilidade de que um evento catastrófico (natural ou provocado pela humanidade) extermine parte desses registros, existe uma iniciativa que busca deixar provas desses anos que estamos vivendo.

Chama-se Millennium Camera, projetada para capturar uma única imagem durante mil anos e já operacional em Tumamoc Hill, Tucson, Arizona.

Há algumas semanas, contamos sobre este projeto, que combina ciência, arte e filosofia. É uma criação do professor Jonathon Keats, um filósofo experimental da Universidade do Arizona, e nesta resenha vamos contar como funciona.

Mil anos em uma imagem

De acordo com a instituição de ensino americana, a Millennium Camera utiliza o princípio da câmera estenopeica ou câmera escura, a forma mais primitiva de câmera fotográfica conhecida.

Esta técnica, que remonta a mais de 2.500 anos atrás, consiste em uma caixa com um pequeno buraco que permite a passagem da luz para uma superfície fotossensível.

Ao contrário das câmeras modernas que capturam imagens em frações de segundo, a Millennium Camera tem um tempo de exposição de um milênio.

É assim que você documentará a evolução da cidade de Tucson ao longo de mil anos. Edifícios que desaparecem e novos que surgem serão registrados em uma única imagem, de acordo com a expectativa de seus criadores.

Os elementos mais permanentes aparecerão nítidos, enquanto os efêmeros serão quase transparentes, adiantaram.