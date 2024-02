Astrofotógrafo registra a diferença de cores nas estrelas em imagens capturadas com uma técnica engenhosa

A fotografia é uma arte que pode ser útil para a ciência, se o responsável por registrar as imagens souber o que está fazendo. Esse é o caso do astrofotógrafo Miguel Claro, embaixador do Observatório Europeu do Sul, que com um trabalho impressionante conseguiu diferenciar as cores das estrelas através da aplicação de uma técnica engenhosa.

Cada uma das estrelas que vemos no céu limpo tem características diferentes. Tamanhos, brilhos, elementos químicos e distância são alguns dos aspectos pelos quais podemos separá-las.

À primeira vista, todas parecem azuis ou brancas. Para conseguir identificar cada uma, é necessário utilizar telescópios avançados, dependendo de quão distante ou próxima a estrela esteja. No entanto, Miguel Claro recorreu à sua câmera fotográfica para poder distinguir a enorme variedade de cores que existem no firmamento visível.

O astrofotógrafo executou longas exposições de cerca de oito horas, nas quais capturou o movimento da Terra e, portanto, a mudança de posição das estrelas. Isso fez com que, ao deslocar a luz dos astros, a cor de cada uma delas fosse revelada.

Então, sem precisar recorrer a raios-X ou equipamentos de alta tecnologia, o astrofotógrafo criou essas imagens para que astrônomos e astrofísicos estudem os componentes dos objetos massivos que estão em nossos céus todos os dias.

"Esta cena de grande angular é composta por oito horas de longas exposições consecutivas capturadas a partir da Reserva do Céu Escuro em Alqueva, Portugal. Revela o movimento das estrelas centradas em torno da estrela polar, Polaris, representando-as como trilhas coloridas que brilham em diferentes tons de azul, branco, amarelo e até mesmo laranja", relatou o site Space.