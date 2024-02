América do Sul vista do espaço: assim são vistas as regiões mais iluminadas

A tecnologia nos ajuda a observar nosso planeta de diferentes locais do espaço. Uma recente compilação da NASA mostra como a Terra é vista de regiões distantes do Sistema Solar. Nesta análise, não iremos tão longe e vamos olhar diretamente para alguns estados do México, para diferenciar como eles aparecem à noite, de acordo com a iluminação de suas cidades.

O México possui um programa espacial que fornece informações científicas de qualidade para a NASA e outras agências espaciais. Através do seu Sistema de Informação Geográfica Geocartos, eles fizeram uma análise noturna de alguns dos 32 estados do país.

Esta ferramenta utilizou um instrumento chamado Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS), instalado no satélite "Suomi NPP", para capturar a atividade noturna do México, informou a Radio Fórmula.

De acordo com a NASA, este sistema é o melhor para observar a Terra a partir das zonas orbitais que ultrapassam nossa atmosfera.

Foi assim que eles conseguiram ver as 32 entidades federativas para apontar a Cidade do México como a mais iluminada de todo o país.

A Cidade do México é uma das cidades mais populosas do país e a segunda mais populosa da América Latina. Está localizada no centro-sul do país, no Vale do México. Nesta metrópole vivem cerca de 9,3 milhões de pessoas, de acordo com o último censo realizado em 2020.

As regiões do sul da capital mexicana são as menos iluminadas. Nestas áreas estão as prefeituras de Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Tlalpan, Magdalena Contreras e Milpa Alta.

O Estado do México, apesar de abrigar a maior quantidade de pessoas, está menos iluminado do que a capital. E se formos para Chihuahua, Campeche ou Baja California (norte e sul), também encontramos poucas áreas iluminadas. Desfrute dos mapas que obtivemos cortesia do Radio Fórmula.

Mapas de satélites do México

