A NASA consegue decifrar o mistério do Monstro Verde alojado no centro de uma estrela morta

Um dos grandes mistérios que atormentava o pensamento dos cientistas da NASA era uma estrutura estranha e incomum no meio de uma supernova (estrela em explosão) muito conhecida pela pesquisa espacial.

Eles a chamam de Monstro Verde e está localizada em uma supernova a 340 anos-luz da Terra. Para poder encontrar os detalhes dos elementos que se desenvolvem lá, os especialistas tiveram que combinar dados de dois dos melhores observatórios espaciais da NASA.

Cruzando informações obtidas pelo Observatório de raios-X, Chandra, e pelo Telescópio Espacial James Webb, os cientistas da NASA descobriram que uma estrela em explosão colidiu com elementos químicos para criar este Monstro Verde.

Localizado nos arredores do remanescente de supernova chamado Cassiopeia A, este fenômeno chama a atenção por sua estrutura incomum para ser uma estrela colapsada. A formação e os elementos que se encontram lá são realmente estranhos em relação ao que as teorias afirmam.

A nova imagem composta contém raios-X do Chandra (azul), dados infravermelhos do Webb (vermelho, verde, azul) e dados ópticos do Hubble (vermelho e branco). As partes externas da imagem também incluem dados infravermelhos do Telescópio Espacial Spitzer da NASA (vermelho, verde e azul). O contorno do Monstro Verde pode ser visto na segunda imagem do carrossel.

Os dados do Chandra revelam gás quente, principalmente proveniente de restos de supernova da estrela destruída, incluindo elementos como silício e ferro, indica a NASA em um comunicado.

Imagen de Chandra de Casiopea A, etiquetada. Crédito: NASA/CXC/SAO

De acordo com o que é observado na imagem, a parte externa da supernova registra como a onda em expansão atinge o gás circundante que foi expelido pela estrela antes da explosão.

Os raios X são produzidos por elétrons energéticos que giram em espiral ao redor das linhas do campo magnético na onda expansiva.

Esses elétrons brilham como arcos finos nas regiões externas de Cas A e em partes do interior. Webb destaca a emissão infravermelha do pó que é aquecido porque está embutido no gás quente visto pelo Chandra, e de restos de supernova muito mais frios. Os dados do Hubble mostram estrelas no campo.

Uma análise detalhada realizada pelos pesquisadores descobriu que os filamentos na parte externa de Cas A, da onda expansiva, correspondiam de perto às propriedades de raios X do Monstro Verde, incluindo menos ferro e silício do que nos restos da supernova.