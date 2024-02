A Inteligência Artificial e propriedades fragmentadas: novas ferramentas

A experiência do cliente desempenha um papel crucial no investimento imobiliário. A IA está transformando a forma como os clientes interagem com suas futuras propriedades. Desde assistentes virtuais que respondem a consultas em tempo real até sistemas de realidade aumentada que oferecem passeios online personalizados, a tecnologia melhora a experiência do cliente e agiliza o processo de tomada de decisão.

"A IA está revolucionando a gestão de propriedades ao automatizar processos-chave. Plataformas impulsionadas pela IA podem analisar grandes volumes de dados para prever tendências de mercado, ajustar estratégias de preços e otimizar o desempenho dos ativos", explica Francisco Rocha, CEO da Propital Chile.

"Esta automação não apenas economiza tempo, mas também melhora a tomada de decisões ao fornecer insights precisos e oportunos", acrescentou. Por outro lado, os sistemas de inteligência artificial fornecem recomendações personalizadas de propriedades aos compradores com base em suas preferências, orçamento, localização e outros critérios. Esses sistemas utilizam algoritmos avançados para filtrar e classificar as opções disponíveis e apresentar as melhores correspondências aos compradores em potencial.

Inovando com inteligência artificial

"Lançamos uma ferramenta chamada PropitalGPT, que permite às pessoas melhorar sua situação financeira, analisando dados. As principais funcionalidades desta nova ferramenta incluem avaliar de forma inteligente a capacidade de endividamento do usuário, oferecer acesso a uma ampla gama de oportunidades de investimento em imóveis, fornecer aconselhamento financeiro personalizado e oferecer respostas rápidas e eficazes a consultas relacionadas a investimentos", afirma Rocha.

Outro conceito que está trazendo mudanças na forma como compramos propriedades é o Land Banking, que se refere à prática de adquirir grandes extensões de terra com a intenção de mantê-las sem desenvolvimento por um período de tempo, na esperança de que seu valor aumente ao longo do tempo.

“Atualmente, temos um projeto em Chiloé, que é um paraíso natural e atrai investidores que veem o potencial em cada canto. Na verdade, dados indicam que este lugar terá um aumento constante na demanda, garantindo que o investimento alcance um grande potencial em apenas três anos. O melhor é que, para poder acessar este projeto, os investidores podem entrar com uma taxa mínima de incorporação correspondente à compra de 1 fração ou 1 Brick ou Ladrillo, no valor de $100.000 pesos chilenos”, afirma Francisco Rocha, CEO da Propital Chile.