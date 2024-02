Tijolos confirmam uma anomalia no campo magnético da Terra há milhares de anos

Muitas vezes não consideramos isso, mas na realidade a possibilidade de verificar um fato através de um método científico pode ser feita a partir de quase qualquer objeto. Como a história que compartilhamos hoje, onde uma série de tijolos da Mesopotâmia de 3 mil anos atrás ajudou a comprovar uma alteração geomagnética na Terra.

Este novo estudo, publicado no final de 2023 em Springer One Earth, Planets and Space, utilizou tijolos antigos da Mesopotâmia para confirmar uma misteriosa anomalia no campo magnético do nosso planeta que ocorreu literalmente há milhares de anos.

Imagem: VICE Placas

Os tijolos, que datam do terceiro ao primeiro milênio a.C., eram impressos com os nomes dos reis mesopotâmicos e isso lhes confere certo valor histórico.

Mas os grãos de óxido de ferro dentro da argila registraram mudanças no campo magnético da Terra quando os tijolos foram aquecidos.

Como um simples tijolo pôde registrar uma mudança no campo magnético da Terra

Os colegas da VICE publicaram um extenso e interessante artigo sobre esta pesquisa que agora, com o início de 2024, está ganhando força na América Latina.

Conforme revelado no projeto, os pesquisadores utilizaram um magnetômetro para medir a força magnética dos grãos de óxido de ferro em cada tijolo.

Combinando as datas dos reinados dos reis com a intensidade do campo medida, os investigadores criaram uma linha do tempo que mostra as oscilações do campo magnético da Terra ao longo do tempo na Mesopotâmia.

A equipe de pesquisa, liderada por Matthew D. Howland, do Departamento de Antropologia da Universidade Estadual de Wichita, examinou 32 tijolos de argila da antiga Mesopotâmia.

Para medir a força magnética dos grãos de óxido de ferro em cada tijolo, eles cortaram pequenos fragmentos das faces quebradas dos tijolos e usaram um magnetômetro para medir a força do campo magnético dos minerais contidos.

Os resultados mostraram que o campo magnético da Terra era mais forte durante o reinado de Nabucodonosor II (por volta de 604 a 562 a.C.) do que em qualquer outro momento durante o período estudado.

Imagem: Springer | Anomalias magnéticas

As descobertas apoiaram a evidência da "anomalia geomagnética da Idade do Ferro Levantina", também conhecida como anomalia da Idade do Ferro Levantina ou LIAA.

Uma época em que o campo magnético do planeta era surpreendentemente forte ao redor do que hoje é o Iraque entre 1050 e 550 a.C.

Essa anomalia é um mistério para os cientistas. Não está claro por que ela existiu durante aquele período, mas foram encontradas evidências dela em lugares tão distantes como China, Bulgária e as Ilhas dos Açores, no Atlântico Norte.

Os investigadores acreditam que essa anomalia poderia ter tido um impacto significativo na vida cotidiana das pessoas que viviam na Mesopotâmia naquela época. Por exemplo, poderia ter afetado a navegação, a agricultura e a construção.

Mas ainda há muito a ser descoberto sobre este caso atípico.