O iOS 18 marcaria um antes e um depois para o iPhone 16, integrando Inteligência Artificial

Faltam alguns meses para que Apple nos apresente sua nova geração de smartphones com o iPhone 16, ao mesmo tempo que o Samsung Galaxy S24 tem causado bastante alvoroço com a integração de serviços de Inteligência Artificial através do Galaxy AI. Mas parece que a empresa teria alguma resposta planejada para quando lançar o iOS 18.

Há anos temos visto como a empresa cofundada por Steve Jobs passou por um aparente período de seca criativa. Onde cada iPhone parece igual ao modelo da geração anterior e seu sistema operacional móvel adotou quase completamente a filosofia e identidade visual do Android.

Imagem: Apple - Composição: York Perry | Apple Vision Pro.

Mas parece que este ano o gigante busca despertar. Com o lancamento do Apple Vision Pro e os rumores a caminho para o futuro iPhone 16, as coisas ficam interessantes nessa industria.

Particularmente no que diz respeito ao iOS 18, uma vez que os rumores mais recentes indicam que a empresa estaria buscando se integrar à tendência de utilizar recursos de Inteligência Artificial em menor ou maior medida.

O iOS 18 virá com Inteligência Artificial e algumas outras novidades interessantes para o iPhone 16

Um suculento relatório do renomado jornalista da Bloomberg, Mark Gurman, em sua mais recente edição de sua newsletter, afirma que a Apple consideraria o iOS 18, que será lançado no outono de 2024, como a atualização mais significativa da história da empresa.

Tudo em boa medida devido ao fato de que o novo sistema operacional incluirá recursos de Inteligência Artificial Generativa, que poderiam revolucionar a forma como os usuários interagem com seus dispositivos iPhone.

De acordo com Gurman, o iOS 18 terá "mudanças ambiciosas em todos os aspectos" e até mesmo, de acordo com o chefe de engenharia de software da Apple, Craig Federighi, teria dito aos funcionários da empresa no ano passado que o sistema operacional "será uma atualização importante".

Imagem: Tom's Guide - Pavlo Gonchar | iPhone com iOS 18 (Pavlo Gonchar/SOPA Images/Shutterstock/Pavlo Gonchar/SOPA Images/Shutterstock)

As funções de Inteligência Artificial Generativa do iOS 18 podem ter um impacto significativo na experiência do usuário. Por exemplo, a Siri pode usar essa tecnologia para automatizar tarefas de vários passos, como criar um GIF animado ou gerar uma lista de reprodução personalizada.

Sobre isso, no aplicativo Apple Music, a IA poderia criar listas de músicas com base nos interesses do usuário, analisando seu perfil. Ou no Pages, poderia ajudar os usuários a escrever documentos criativos, como poemas ou roteiros.

Embora a aplicação mais óbvia seja no Keynote, onde seriam necessárias algumas instruções detalhadas para que a Inteligência Artificial monte uma apresentação completa para fins recreativos, acadêmicos ou até mesmo profissionais.

Com este relatório, estaria virtualmente confirmando-se que a Apple se juntaria à tendência iniciada pela Samsung com o Galaxy AI, em que grandes empresas dedicadas à fabricação de smartphones também adicionariam funções de IA em seus dispositivos.

A Apple deveria nos dar uma prévia do iOS 18 na WWDC24, que acontecerá em junho de 2024. O sistema operacional será lançado para o público no outono do mesmo ano.

Então é uma questão de esperar para confirmar esse relatório.