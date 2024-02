Netflix alerta sobre o impacto da Inteligência Artificial Generativa em seu negócio

Talvez teve dias de maior glória e popularidade, quando não tinha concorrência, mas Netflix até hoje se mantém como uma das maiores plataformas de streaming do mercado. Embora para eles até mesmo sua posição atual estaria em perigo por uma coisa: a Inteligência Artificial Generativa.

Ao longo do último ano, testemunhamos como a tecnologia de plataformas como DALL-E, Midjourney, ChatGPT e muitas outras alcançaram resultados impressionantes na geração de textos, imagens e até mesmo vídeos de realismo inimaginável há alguns anos atrás.

Mas mantém-se essa sensação de que uma porta foi aberta que nunca poderemos fechar, e a liberação da Inteligência Artificial aparentemente terá um impacto iminente em diferentes indústrias, incluindo a do entretenimento.

O curioso aqui é que a Netflix estaria preocupada com um fator em particular que parece insinuar que há atores no setor que têm muito claro o potencial de desenvolvimento desta tecnologia, que chegaria a níveis ainda mais inimagináveis.

Por que a Netflix teme a Inteligência Artificial Generativa no negócio de serviços de streaming?

A Inteligência Artificial Generativa é uma tecnologia que utiliza algoritmos para criar conteúdo ou criações novas, como imagens, textos ou vídeos, e está revolucionando a indústria do entretenimento em vários aspectos.

No entanto, essa revolução também pode representar uma ameaça para a Netflix, o gigante do streaming, já que a tecnologia pode crescer a ponto de impactar o negócio no equilíbrio da competição.

De acordo com um extenso artigo da Variety, em seu relatório anual apresentado à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), a Netflix alertou que a IA Generativa poderia afetar negativamente suas operações e sua capacidade de competir efetivamente com outras empresas.

Netflix entrada Streaming

A empresa explicou que os novos avanços tecnológicos, incluindo o desenvolvimento e uso dessa classe de Inteligência Artificial, estão evoluindo rapidamente.

"Se os nossos concorrentes obtiverem uma vantagem ao utilizar essas tecnologias, a nossa capacidade de competir de forma eficaz e os nossos resultados operacionais podem ser afetados negativamente."

A Netflix também destacou que o uso ou adoção de tecnologias "novas e emergentes" pode aumentar sua exposição a reclamações de propriedade intelectual e à disponibilidade de direitos autorais, ao mesmo tempo em que atualmente outras proteções de propriedade intelectual para o material gerado por IA são incertas.

Em termos gerais, em 2024 ainda seria cedo para falar sobre obras de entretenimento digital criadas inteiramente por alguma Inteligência Artificial Generativa, mas as coisas podem mudar rapidamente.

Por enquanto, plataformas do calibre de Bard ou ChatGPT são perfeitamente capazes de sugerir histórias, arcos de personagens e diálogos para o processo de pré-produção ou concepção de alguma série ou filme.